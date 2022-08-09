الكشف على 448 مريضا في قافلتين بالمنوفية.. و103 بالقليوبية ضمن «حياة كريمة»

نظمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قافلتين طبيتين فى قرى ومراكز محافظة المنوفية، وجرى خلالهما الكشف على 448 مريضاً بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع جامعة السادات، وفى إطار تغطية المبادرة للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجاً، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، كما نظمت مؤسسة «حياة كريمة» قافلة طبية فى القليوبية، أُجرى خلالها توقيع الكشف الطبى على 103 مواطنين، بحسب بيانات المؤسسة.

ويمتد دور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لخدمة المواطن فى جميع المجالات ولم يقتصر على مجال بعينه، وفى قطاع الصحة عمدت المبادرة إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة له، من خلال إنشاء العديد من المستشفيات، والوحدات الصحية، وتوفير الأجهزة الطبية، وتشييد وحدات إسعاف مجهزة، وتوفير الكراسى المتحركة، كما أطلقت القوافل الطبية فى شتى محافظات الجمهورية، وخصوصاً فى المناطق النائية، للكشف والعلاج مجاناً على المواطنين، وتحويل الحالات التى تستدعى إجراء العمليات الجراحية إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى.

وفى المنوفية، ضمّت القافلة الطبية الأولى، التى نظمتها المبادرة فى مركز منوف، 5 تخصصات طبية وهى «الأطفال والباطنة والعظام والجلدية والتحاليل»، وجرى الكشف خلال المبادرة على 210 حالات مرضية، تلقوا جميعهم العلاج بالمجان. وجرى تنظيم قافلة ثانية فى قرية سبك الضحاك، بالمحافظة نفسها، وضمت 3 تخصصات طبية وهى «الأطفال والباطنة والعظام»، وجرى الكشف خلالها عن 238 حالة مرضية، وصرف العلاج لهم مجاناً.

وفى القليوبية، أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» توقيع الكشف الطبى على 103 مواطنين، ضمن القافلة الطبية التى أطلقتها المبادرة فى مركز كفر شكر، والتى أطلقتها فى تخصصات من أجل قياس السمع، الضغط، الأنف والأذن، بالتعاون مع مؤسسة «شباب الخير» وشركة «أمبيلفون» للخدمات السمعية.

وصُرف العلاج للحالات بالتخصصات الطبية الموجودة بالقافلة، وتم تشخيص 14 حالة تحتاج إلى سماعات للأذن، و87 حالة تحتاج للعلاج فقط، مشيرة إلى أن الأهالى استقبلوا القافلة بترحيب وسعادة كبيرة.

وأضافت «حياة كريمة» أنها تعمل على استكمال تشخيص باقى الحالات، التى ستُحدد لها الإجراءات اللازمة للانتهاء من تركيب سماعات الأذن، مؤكدة أن إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع الأهالى بجميع القرى المصرية.

وأعلنت المؤسسة استمرار العمل فى باقى قرى ومحافظات مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث تعمل «حياة كريمة» على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى، من خلال توفير القوافل الطبية والمستشفيات.

«الصحة»: 12 قافلة طبية ضمن المبادرة تنطلق اليوم وغداً بالمحافظات

فيما أعلنت وزارة الصحة أن 12 قافلة طبية ضمن المبادرة ستنطلق اليوم وغداً وستكون القوافل فى عدد من المناطق داخل محافظات الجمهورية، وأن الحالات التى تستدعى إجراء عمليات جراحية، ستُحول إلى مستشفيات القرى من قبَل أطباء القوافل، وذلك من أجل إصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى.

إنجاز المشروعات الصحية فى قنا بنسبة 100%

وفى المجال الصحى أيضاً، انتهت المؤسسة من إنجاز العديد من المشروعات على أرض الواقع، ففى مركز قوص بمحافظة قنا بلغت نسبة الإنجاز 100%، إذ جرى الانتهاء تماماً من العمل فى مشروع نقطة إسعاف قرية المسيد، نقطة إسعاف قرية السبع عيون، نقطة إسعاف قرية العليقات، بالإضافة إلى انتهاء أعمال نقطة الإسعاف فى جراجوس، كما تم الانتهاء من 95% من وحدة طب الأسرة الواقعة فى قرية المفرجية.

وفى المجالات الأخرى بالمحافظة، انتهت المؤسسة من تنفيذ 85% من أعمال مبنى التضامن الاجتماعى الموجود بقرية العيايشا، بجانب 65% من أعمال المبنى الخاص بالتضامن الاجتماعى بقرية الشعرانى، كما فرغت اللجنة من أعمال نقطة إسعاف قرية جراجوس بنسبة 100%، بالإضافة إلى انتهاء 70% من أعمال مشروع مركز طب الأسرة الواقع فى قرية حجازة قبلى، وانتهاء 85% من مركز شباب متطور فى قرية الخرانقة، وإنجاز 98% من الوحدة البيطرية الموجودة فى قرية جراجوس، و95% من وحدة طب وصحة الأسرة الواقعة فى قرية الشعرانى.