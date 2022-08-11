لتوفير الطاقة.. 10 إرشادات تساعد في الاستخدام الصحيح للأجهزة الكهربائية

وجه جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، عددا من الإرشادات الواجب اتباعها، لترشيد استهلاك الكهرباء في الوحدات السكنية وأماكن العمل، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدا أنها هامة وضرورية للحد من الاستخدمات الخاطئة للأجهزة الكهربائية، التي تزيد من عمليات استهلاك الكهرباء بشكل كبير خلال الشهر.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» للقراء والمتابعين، نرصد خلال هذا التقرير التالي، طرق الاستخدام الصحيح للأجهزة الكهربائية، من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء، كالتالي:

الاستخدام الصحيح للأجهزة الكهربائية لترشيد الاستهلاك

- الحرص على فصل التكييفات والمراوح ، بمجرد مغادرة الغرف سوء داخل الوحدة السكنية أو مكان العمل.

- ضرورة الاهتمام بتنظيف الديب فريز أو الفريزر؛ نظرا لأن تراكم الثلج يزيد استهلاك الكهرباء.

- الحرص على استخدام كولمان للمياه الباردة، لتقليل عملية فتح الثلاجة، حتى يقل معدل استهلاك الكهرباء.

- تجنب وضع المأكولات أو الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة.

- العمل على تقليل فترات تشغيل السخان الكهربائي، إلا عند الاستحمام.

تشغيل المكيفات على درجة حراراة أقل من 25

- الحرص على تشغيل التكييفات على درجة حرارة لا تقل عن 25، داخل المنازل أو المكاتب أو المحلات التجارية.

- الحرص على رفع فيش الأجهزة الكهربائية من قابس الكهرباء بمجرد انتهاء الحاجة إليها، عدا الثلاجة أو الديب فريز.

- الحرص في أثناء استخدام الغسالة الأتوماتيك، على تشغيلها على مؤشر المياه الباردة؛ إذ أن «الساخنة» تزيد من معدل الاستهلاك.

- عدم وضع الأطعمة المجمدة داخل الفرن الكهربائي، لأنها تزيد من معدل الاستهلاك لفترة طويلة.

- التقليل من عملية استخدم «كاتل» المياه؛ إذ أنه يزيد من استهلاك الكهرباء.