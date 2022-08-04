9 أخطاء تعمل على نفاذ كارت الكهرباء خلال فصل الصيف.. أبرزها فتح الثلاجة

يعتبر عداد الكهرباء الكودي أو المسبق الدفع، من أفضل الأجهزة التى تساعد على متابعة استهلاك الكهرباء، ومعدلات الترشيد، ويساعد في الحفاظ على قيمة الشحن الشهري.

مرفق الكهرباء يوجه عدة تحذيرات للمواطنين

ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء، وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عددا من التحذيرات على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بخصوص عدد من العادات الخاطئة التى تعمل على زيادة استهلاك الكهرباء في المنازل والمحلات، مؤكدا أنه من الأفضل تجنبها.

وفي إطار الخدمات المتواصلة التي تقدمها «الوطن» للقراء والمتابعين، نرصد من خلال هذا التقرير التالي، العادات التي يجب تجنبها من أجل الحفاظ على شحن كارت العداد المسبق الدفع، كالتالي:

عادات خاطئة يجب تجنبها للحفاظ على قيمة الشحن في كارت العداد

- استمرار تشغيل التكييفات والمراوح داخل الغرف بعد مغادرة المكان.

- تجاهل الموظبة على تنظيف الديب فريزر أو الفريزر؛ إذ أن تراكم الثلج يزيد من حجم الاستهلاك.

- فتح الثلاجة أكثر من مرة في الوقت ذاته يزيد من معدل استهلاك الكهرباء، مع كل عملية لفتح الباب، لذا من الأفضل الاعتماد على استخدام كولمان للمياه المبردة أو مبرد مياه، لتقليل عملية فتح الثلاجة.

- وجود الثلاجة أو الديب فريزر بجوار البوتاجاز.

- العمل على وضع المأكولات الساخنة داخل الثلاجة .

- زيادة فترات تشغيل السخان الكهربائي.

- تشغيل التكييفات داخل المنازل أو المحلات او المكاتب على درجة حرارة تقل عن 25.

- استمرار العمل على توصيل قابس الكهرباء للغسالة الأتوماتيك، والكاتل، والتليفزيون، والمراوح، غيرها من الأجهزة، فى حال عدم الاستخدام.

- العمل على تشغيل الغسالة الأتوماتيك بالمياه الساخنة.