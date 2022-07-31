إزاي تحافظ على شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع لأطول فترة ممكنة؟

يعد عداد الكهرباء مسبق الدفع وطريقة الحفاظ على قيمة شحن العداد من أكثر الأشياء التي يهتم بها المواطنون بشكل كبير، إذ يأتي فصل الصيف ويلجأ العديد منهم إلى استخدام التكييف لتطيف درجة الحرارة في المنزل أو الغرفة، ما يؤدي إلى استهلاك الكهرباء بشكل أكبر من الأوقات الأخرى.

ويبحث الكثير من مستخدمي عداد الكهرباء مسبق الدفع عن كيفية المحافظة على قيمة شحن كارت العداد لأطول فترة ممكنة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كيفية المحافظة على قيمة الشحن بكارت العداد مسبق الدفع، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع «فيس بوك»، والتي جاءت كالتالي:

كيفية الحفاظ على قيمة الشحن في كارت العداد مسبق الدفع

- تجنب تراكم الثلج في فريزر الثلاجة، إذ يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتى لا يزيد من استهلاك الطاقة.

- تجنب فتح الثلاجة بشكل مستمر، إذ أنه عند تكرار فتح باب الثلاجة يزيد من استهلاك الكهرباء، لذا يفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

- عدم ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء، إذ أن ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء، يعد تصرفا خاطئا لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل جميع الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

- تجنب ترك الإضاءة، فإن ترك الإضاءة مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة والتي تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أن يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء.