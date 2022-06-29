أشياء تعرضك لنفاد شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع بسرعة.. هتدخلك شريحة أعلى

يعد عداد الكهرباء مسبق الدفع من أهم الأشياء التي يهتم المواطنون بها، إذ أنهم يحرصون على عدم استهلاك الكهرباء بدون داعي لذلك، حتى يتمكنوا من التقليل من عدد مرات شحن عداد الكهرباء في الشهر الواحد، وهناك العديد من الأشياء التي إذا قام بها المستهلكون يدخلون في شرائح أعلى، ويتعرضون لنفاد كارت شحن عداد الكهرباء سريعا.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل دائم بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل مستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الأشياء التي تعرض المستهلكون لنفاد كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع بسرعة، والدخول في شريحة أعلى، والتي جاءت كالتالي:

أشياء تعرض المواطنين لنفاد كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

- عدم الاعتماد على اللمبات الليد في إضاءة المنازل.

- عدم إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل التكييف، ما يؤدي لتسريب الهواء.

- عدم إغلاق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بنحو 15 دقيقة.

- عدم استخدام التكييف المناسب للمكان المراد تبريده.

- ترك فيشة الأجهزة الكهربائية المختلفة مثل التليفزيون والميكروويف واللاب توب بالكهرباء بعد غلقها.

- عدم الاهتمام بصيانة المصاعد، لأنها تستهلك الكهرباء بشكل قوي.

- استخدام المصابيح الكهربائية صباحا بدلا من الاعتماد على ضوء النهار، على الرغم من أن ضوء الشمس يعطي جودة أعلى في الإضاءة.

- تشغيل السخان الكهربائي قبل مدة زمنية كبيرة من الاستخدام، ما يؤدي إلى استهلاك الكهرباء بشكل كبير، على الرغم من أنه يعطي نفس النتيجة إذا تم تشغيله قبل الاستخادم مباشرة.

- ترك باب التلاجة مفتوحا لفترات زمنية طويلة، ما يؤدي إلى استهلاك طاقة أكبر من الكهرباء.

- ومن الأشياء التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير، هي غسالة الأطباق، فعند تشغيل الغسالة على كميات صغيرة من الأواني يؤدي ذلك إلى تشغيلها عدة دورات متتالية، ولكن إذا تم استخدامها بكامل حمولتها، واستخدام دورات الغسيل الأقل وقتًا وتنظيف الفلتر باستمرار.