مواصفات وحدات أبراج «السكن البديل» بماسبيرو بعد تحديد موعد التسليم

كشف المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أن وزارة الإسكان والمرافق، قد حددت موعد الاستعداد لتسليم وحدات برجي السكن البديل، بمنطقة مثلث ماسبيرو، عقب تطويرها، بنهاية شهر أغسطس الجاري، وذلك للمواطنين الذين اختاروا العودة مرة أخرى للمنطقة، وحاملين عقود الملكية.

وأشار مدير مشروع مثلث ماسبيرو، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه تجنبا للصراعات بين السكان، تم تحديد إجراء قرعة علنية، لتوزيع السكان داخل الأدوار السكنية، ببرجي السكن البديل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواصفات وحدات أبراج «السكن البديل» بماسبيرو، وفقا لتصريحات المهندس نسيم سليم، مدير مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو لـ«الوطن».

مواصفات وحدات أبراج «السكن البديل» بماسبيرو

- يضم مشروع السكن البديل، برجين، ويتكون كل برج من 5 بنايات متصلة، بارتفاع 18 طابقًا، وكل دور يضم 26 وحدة سكنية، بإجمالي 936 وحدة داخل البرجين.

- تسليم وحدات السكن البديل، للسكان، من خلال محافطة القاهرة، وفقا للعقود المبرمة مع السكان، الذين اختاروا العودة مرة أخرى للمنطقة عقب تطويرها.

- وحدات السكن البديل، سيتم تسليمها للسكان، كاملة التشطيب، وبها كل المرافق.

- يضم مشروع السكن البديل، بمنطقة مثلث ماسبيرو أماكن تجارية، حيث تم تخصيص الدور الأرضي، محال تجارية، وتخصيص البدروم جراجات للسكان.

- كما يضم المشروع، برجًا إداريًا، وبرجًا سكنيًا استثماريًا، والذي يضم وحدات سكنية استثمارية، للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة تمليك بمثلث ماسبيرو.

- يضم المشروع أيضًا البرج الإداري، يتكون من 15 طابقًا، بإجمالي 120 وحدة، والبرج السكني الاستثماري يضم نحو 134 وحدة، بارتفاع 23 طابقًا.

- المطور العقاري بهيئة المجتمعات العمرانية، هو المسؤول عن طرح وبيع الوحدات الإدارية والوحدات السكنية الاستثمارية.

- تم البدأ في وضع خطة لطرح تلك الوحدات، وتحديد سعر المتر المسطح سواء للوحدات الإدارية أو السكنية الاستثمارية.