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قبل تسليمها للسكان.. كل ما تريد معرفته عن أبراج مثلث ماسبيرو

يتكون كل برج من 5 بنايات متصلة وتسلم الوحدات كاملة التشطيب

كتب:

منة عبده
01:19 ص | الأحد 08 مايو 2022
مشروع الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو.. صورة أرشيفية

مشروع الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو.. صورة أرشيفية

كشف المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، إنه يجري العمل حاليًا، خلال مرحلة التشطيبات النهائية لمشروع الإسكان البديل بالمنطقة، وفور الانتهاء من التشطيبات، ستقوم محافظة القاهرة بتسليم الوحدات للسكان المستحقين. 

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن أبراج مثلث ماسبيرو، وفقا لتصريحات المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو لـ«الوطن». 

كل ما تريد معرفته عن أبراج مثلث ماسبيرو

- يضم مشروع الإسكان البديل، برجين، ويتكون كل برج من 5 بنايات متصلة، بارتفاع 18 طابقًا، وكل دور يضم 26 وحدة سكنية، بإجمالي 936 وحدة داخل البرجين.

- كما يضم المشروع، برجًا إداريًا، وبرجًا سكنيًا استثماريًا، والذي يضم وحدات سكنية استثمارية، للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة تمليك بمثلث ماسبيرو.

- يضم المشروع أيضًا البرج الإداري، يتكون من 15 طابقًا، بإجمالي 120 وحدة، والبرج السكني الاستثماري يضم نحو 134 وحدة، بارتفاع 23 طابقًا.

- بلغت نسبة إنجاز مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو 90%.

- يجري العمل حاليًا في مرحلة التشطيبات النهائية للمشروع بنسبة 10%. 

- فور الانتهاء من التشطيبات، سيتم تسليم وحدات الإسكان البديل، للسكان، من خلال محافطة القاهرة، وفقا للعقود المبرمة مع السكان، الذين اختاروا العودة مرة أخرى للمنطقة عقب تطويرها.

- يجري حاليًا إعداد أرقام الوحدات السكنية، وإبلاغ محافطة القاهرة بأرقام ومساحات الوحدات، كي تقوم بتوزيع الوحدات للسكان المستحقين.

- تم البدأ في وضع خطة لطرح تلك الوحدات، وتحديد سعر المتر المسطح سواء للوحدات الإدارية أو السكنية الاستثمارية.

- المطور العقاري بهيئة المجتمعات العمرانية، هو المسؤول عن طرح وبيع الوحدات الإدارية والوحدات السكنية الاستثمارية.

- وحدات الإسكان البديل، سيتم تسليمها للسكان، كاملة التشطيب، وبها كافة المرافق.

- يضم مشروع الإسكان البديل، بمنطقة مثلث ماسبيرو أماكن تجارية، حيث تم تخصيص الدور الأرضي، محال تجارية، وتخصيص البدروم جراجات للسكان.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.