بدء تسليم شهادات النجاح لطلاب الثانوية العامة اليوم.. «مؤمنة من التزوير»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تسليم شهادات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2022، اليوم الخميس، بعد الانتهاء من مراجعة البيانات في جميع القطاعات على مستوي الجمهورية، وتسليمها للمديريات التعليمية لبدء تسليمها للطلاب.

شهادات الثانوية العامة.. مؤمنة ضد التزوير أو التلاعب

من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى طباعة شهادات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2022 بطريقة مؤمنة ومميكنة، ضد أية عمليات تزوير أو تلاعب من جانب أي شخص، لافتا إلى أنه جرى استلامها من مجمع الوثائق الصناعي، ومراجعة بياناتها بدقة وتسليمها للمديريات، لتسليمها للطلاب.

باركود لمنع التلاعب

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شهادات الثانوية العامة 2022 تضم باركود لمنع أي تلاعب في البيانات، وبيانات الطالب ودرجاته بكل مادة ومجموعه النهائي.

في سياق أخر، أكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار تلقي تظلمات الثانوية العامة 2022 على نتيجة الدور الأول للمتضررين من نتائجهم، وحتى يوم 18 أغسطس الجاري، على الموقع الرسمي للوزارة.

وقالت الوزارة، إنه يتم تقديم التظلمات بعد دفع رسوم التظلم، وقدرها 300 جنيه في كل مادة من المواد التي يريد الطالب التظلم فيها، في منافذ الدفع «البريد المصري - فوري - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال».

وطالبت وزارة التعليم، طلاب الثانوية العامة بمتابعة موقع الوزارة بشكل شبه يومي لمعرفة موعد الإطلاع الخاص بكل طالب، وموعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022.