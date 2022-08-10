مصرع موظف في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالمنيا

لقي موظف مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، بالطريق الصحراوي الغربي بزمام قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس في أقصي جنوب محافظة المنيا.

التصادم وقع بين مركزي ديروط وديرمواس

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ديرمواس، تتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارةملاكي، قيادة «محمد. م» 47 عاما، مقيم بمحافظة سوهاج، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بالطريق الصحراوي الغربي في المسافة بين مركزي ديروط بشمال أسيوط وديرمواس بجنوب المنيا وتحديدا أمام قرية دلجا.

مصرع قائد الدراجة البخارية

بانتقال سيارة الإسعاف ورجال الأمن والفحص تبين مصرع «حمدي. علي» 57 عاما موظف، قائد الدراجة البخارية، مقيم بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى ديرمواس العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق الصحراوي، وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي إلى وقوع الحادث بسبب محاولة التخطي الخاطئ من قائد الدراجة البخارية، وتم التحفظ على السيارة الملاكي وقائدها تحت تصرف النيابة.

وأصيب 4 أشخاص في 3 حوادث تصادم بطرق المنيا، بينها إصابة شخصين اثنين في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، بمدخل قرية الجهاد 4 بمركز العدوة، وإصابة شخص في حادث تصادم تروسيكل بدراجة بخارية أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، وإصابة شخص في حادث تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل بطريق الصعيد الزراعي، أمام مدخل مدينة ملوي.