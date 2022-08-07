نقل جثامين ضحايا حادث سمالوط في المنيا إلى المستشفى

أمرت جهات التحقيق بنقل جثامين 8 ضحايا في حاث تصادم سيارتين أعلى محور سمالوط بالمنيا إلى مستشفى سمالوط، كما نقل المصابين إلى المستشفى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة والاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث للوقوف على الملابسات.

حادث تصادم

بداية الحادث الذي شهده طريق سمالوط بالمنيا، كان بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق، وتجمع الأهالي محاولين إنقاذ الضحايا في السيارتين، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والمرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وعقب الانتقال والفحص، تبيّن اصطدام سيارتي نقل على الطريق وإحدى السيارتين كانت تقل عمالا متجهين إلى عملهم في إحدى المزارع بمنطقة سمالوط.

شهود عيان

ومناقشة شهود العيان بالحادث، تبيّن اصطدام السيارتين، أحدهما نقل والأخرى نصف نقل أعلى الطريق، ما تسبب في خسائر بشرية ومصرع 8 وإصابة 13 آخرين.

8 متوفيين في الحادث

وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثامين ضحايا الحادث وعددهم 8، كما استمعت لأقوال شهود العيان الذين تصادف وجودهم في مكان الحادث، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة ونقل جثامين الضحايا والمصابين إلى مستشفى سمالوط المركزي.

واستعان رجال المرور بالأوناش المرورية لرفع السيارات لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.