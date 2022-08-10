رابط موقع تسجيل بطاقة التموين.. سجل بياناتك قبل انتهاء المهلة

موقع تسجيل بطاقة التموين تزداد عمليات البحث عليه عبر «جوجل» من قبل المواطنين الراغبين في استكمال تحديث بيانات بطاقاتهم قبل انتهاء مهلة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، والمقرر انتهاؤها بعد 20 يوما، وتحديدا يوم 30 أغسطس الجاري 2022، ضمن إجراءات وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث بيانات المستفيدين من الدعم التمويني للوصول للأسر الأكثر استحقاقا للدعم وإيصال الدعم لمستحقيه.

موقع تسجيل بطاقة التموين.. وخطوات الدخول

من خلال تصفح موقع تسجيل بطاقة التموين عبر الرابط الرسمي له، يتمكن المواطن صاحب بطاقة التموين من تسجيل رقم الهاتف المحمول وربطه ببطاقته التموينية، بشرط أن يكون رقم الموبايل الذي يدون مسجلا باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية، وذلك عبر الخطوات التالية:

فتح الرابط الرسمي لموقع تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين من هنـــا.

إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما والمدون على الكارت الذكي.

إدخال رقم الموبايل المسجل في شركة المحمول باسم صاحب بطاقة التموين.

تحديث بيانات منظومة دعم التموين

وتستكمل حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، تحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، إذ يتبقى حاليا ما يقرب من 3 مليون بطاقة تموين من بين عدد البطاقات التي قامت بتسجيل رقم الموبايل، ويبلغ عددهم 20 مليون بطاقة حتى الآن، إذ تهدف وزارة التموين من عملية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين في خلق هوية اتصال بين صاحب البطاقة والوزارة لإرسال تعليمات الوزارة عبر رسائل نصية على رقم المحمول المسجل بدلا من مخاطبة أصحاب البطاقات من خلال بونات صرف الخبز الورقية.