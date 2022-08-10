«حياة كريمة» تعيد بناء قرى مركز منفلوط بأسيوط.. مجمعات سكنية وحكومية

على قدم وساق يواصل المشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، تنفيذ مشروعاته داخل قرى ومراكز محافظات الجمهورية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير الحياة الكريمة للفئات الأشد احتياجاً، هدفها الأساسي الإنسان، وتوفير حياة تليق به، وتسعى لتحسين ظروفه المعيشية.

مجمع خدمات حكومية

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن خط سير العمل في مشروعات المبادرة في مركز منفلوط بأسيوط، مشيرة إلى إنجاز عدد من المشروعات، أبرزها مجمع الخدمات الحكومية التي وصلت نسبة تنفيذه لـ70%، وذلك في إطار متابعة عمليات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بالوحدة المحلية «أم القصور» التابعة لمركز منفلوط.

نقطة إسعاف ومجمع خدمات زراعية

وكشفت المؤسسة عن قرب الانتهاء من أعمال مجمع الخدمات الزراعية الذي اقترب من مرحلة التسليم، فضلا عن نقطة الإسعاف والتي وصلت نسبة عمليات التنفيذ بها إلى 90%، بجانب محطة الصرف الصحي، والمجمعات السكنية المنتظرالبدء في تشطبياتها النهائية وبدء مراحل تسليمها، خلال الفترة المقبلة.

إنهاء 40% من أعمال المجمعات السكني

ونشرت المؤسسة «جراف» موضح به نسب إتمام المشروعات التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في الوحدة المحلية «أم القصور» بمركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ الانتهاء من 90% من أعمال نقطة الإسعاف.

ـ الانتهاء من 90% من أعمال مجمع الخدمات الزراعية.

ـ انتهاء 70% من أعمال مجمع الخدمات الحكومية.

ـ إنجاز 40% من أعمال المجمعات السكنية.

ـ توصيل 80% من أعمال محطة الصرف الصحي.