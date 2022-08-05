محافظ أسيوط يتفقد مجمع الخدمات الحكومية في قرية الزرابي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد السطان الفرغل بأبوتيج عددًا من المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية الزرابي بأبوتيج حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال الغنشائية بمجمع الخدمات الحكومية، الذي يضم مجمع خدمات المواطنين ومركز تكنولوجي ومجمع خدمات زراعية ووحدة صحية ومركز تنمية الأسرة، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

جولة تفقدية بمركز أبو تيج

بدأ محافظ أسيوط زيارته لمركز أبو تيج بأداء صلاة الجمعة بمسجد السطان الفرغل بالمدينة وسط حشد كبير من المواطنين واستمع إلى تلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ أحمد اليوسفي، كما استمع إلى الخطبة التي ألقاها الشيخ ناصر محمد سيد مدير المتابعة بمديرية الأوقاف والتي تحدث فيها عن الهجرة النبوية الشريفة والدروس المستفادة منها.

وعقب الصلاة تحاور المحافظ مع المواطنين وهنأهم بمناسبة ذكرى مولد السلطان الفرغل واحتفالهم بالليلة الختامية أمس الخميس مؤكدًا على حرصه على التواصل مع المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم ورؤيتهم للنهوض بكافة الخدمات والمرافق معاهدًا على بذل المزيد من الجهد في سبيل تحقيق التنمية وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم.

جولة مفاجئة لمجمع خدمات الزرابى

وبعد ذلك توجه المحافظ في جولة تفقدية مفاجئة لمجمع الخدمات الحكومية بقرية الزرابي لمتابعة التشطيبات النهائية لمجمع خدمات المواطنين والمركز التكنولوجي ومجمع الخدمات الزراعية، والتي بلغت نسبة التنفيذ بهم 99% كما تابع أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة ووحدة طب الأسرة موجهًا بضرورة الدفع بمعدلات تنفيذ المشروعات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التنفيذ، لسرعة دخول المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها.

وأكد اللواء عصام سعد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لكافة التطورات الخاصة بمبادرة حياة كريمة في مختلف القطاعات لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيدًا بتكاتف جهود كافة المؤسسات في تحالف واسع لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات وتحقيق إنجازات لم تشهدها القرى من قبل.

تنفيذ مشروعات مختلفة

وأوضح المحافظ إنه يجرى تنفيذ مشروعات في مختلف المجالات وكافة النواحي والتي تخدم أهالي القرى والمراكز، منوهًا أن هذا المشروع القومي العملاق يتضمن حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التي تتوافق أهدافها مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لتحقيق الأهداف المتمثلة في بناء الإنسان المصري وخدمة أهالي الريف، وتوفير حياة كريمة لهم مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري وإيمانه بدوره الكبير في مسيرة البناء والتنمية.

استهداف تطوير الريف المصري

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بأسيوط خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح»، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط»، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.