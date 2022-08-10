«حياة كريمة» تعلن اقتراب موعد تسليم المجمعات السكنية بـ«أم القصور»

كشفت الصفحة الرسمية لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك» آخر مستجدات وأعمال المبادرة، ففي محافظة أسيوط تابعت مؤسسة حياة كريمة عمليات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بالوحدة المحلية «أم القصور»، التابعة لمركز منفلوط.

البدء في تشطيباتها النهائية وتنفيذها بشكل كامل الفترة المقبلة

وتم إنجاز عدد من المشروعات بالوحدة، أبرزها مجمع الخدمات الحكومية الذي وصلت نسبة تنفيذه لـ70%، ومجمع الخدمات الزراعية الذي اقترب من مرحلة التسليم ونقطة الإسعاف التي وصلت نسبة عمليات التنفيذ فيها لـ90%، بجانب محطة الصرف الصحي، هذا بجانب المجمعات السكنية التي سيتم البدء في تشطيباتها النهائية وتنفيذها بشكل كامل الفترة المقبلة، لبدء مراحل التسليم.

مساعدة حالة صعبة لأحد الأهالي في بركة السبع بالمنوفية

وكشفت مؤسسة «حياة كريمة» أنه من مدة قصيرة، وخلال عمليات الرصد التي تقوم بها المؤسسة في جميع المحافظات، وجدوا حالة صعبة لأحد الأهالي في بركة السبع بالمنوفية، الذي كان يسكن في بيت متهالك تماما ويعيش فيه مع أولاده الثلاثة وزوجته، و«في وقت قليل جدا قدرنا نستلم بيته، وبدأنا مراحل الإصلاح والتجديد، وتم تسليمه بعد التشطيب النهائي زي ما هو موضح في الصور».

الحمد لله قدرنا نساعده ونغير له مكان معيشته تماما

وأوضحت مؤسسة «حياة كريمة» في منشور له على «فيس بوك»، «بيته قبل الإصلاح كان فعلا شبه آيل للسقوط في أي لحظة، والحمد لله قدرنا نساعده ونغير له مكان معيشته تماما، فرحة أهالينا وسعادتهم بتزودنا قوة وعزيمة دايما إننا نكمل عشان نغير حياة الملايين في كل شبر من أرض مصر».