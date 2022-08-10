الفضة ترتفع لأعلى مستوى منذ 5 أسابيع.. الأوقية بـ20.6 دولار

ارتفعت العقود الآجلة للفضة بشكل حاد إلى ما فوق 20.6 دولار للأوقية؛ لتواصل ارتفاعها الأخير بالقرب من أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع بعد أن جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يوليو دون توقعات المحللين.

توقعات بدعم الطلب على السبائك

وارتفع التضخم السنوي الأمريكي بنسبة 8.5%، متراجعًا بشكل حاد عن أعلى مستوى في 40 عامًا عند 9.1% في الشهر السابق، ما خفف من المخاوف المستمرة من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يوسع زخمه القوي في رفع أسعار الفائدة، ما يدفع المستثمرين بعيدًا عن الدولار ويدعم الطلب على السبائك.

توقعات بانخفاض سعر الأوقية

تاريخيا، وصلت أوقية الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار أمريكي للأوقية في أبريل 2011، وسط توقعات بتداول الفضة عند 19.50 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع «يوليو – سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط مؤشرات على تداول الفضة عند 18.39 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

إدارة المخاطر عبر العقود الآجلة

يذكر أن عقود الفضة الآجلة تستخدم من قبل شركات التعدين ومصنعي المنتجات النهائية ومستخدمي المواد الصناعية المحتوية على الفضة لإدارة مخاطر أسعارهم.

المكسيك وبيرو والصين

كمعدن ثمين، تلعب الفضة أيضًا دورًا في المحافظ الاستثمارية، وتضم قائمة أكبر المستخدمين الصناعيين للفضة قطاعات التصوير الفوتوغرافي والمجوهرات والصناعات الإلكترونية، بينما أكبر منتجي الفضة العالميين، هم: المكسيك وبيرو والصين وتشيلي وبوليفيا والولايات المتحدة وبولندا وروسيا.