10 طرق لتسديد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 للراغبين في تحسين درجاتهم

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة طرق للراغبين في تقديم طلبات التظلمات على نتائج امتحانهم، ومراجعة الدرجات الخاصة بهم، لتسديد الرسوم المالية الخاصة بمواد التظلمات، والبالغة 300 جديدة لكل مادة، ويحق للطالب استراد القيمة المالية حال قبول التظلم، وإضافة درجات جديدة للمادة.

وفي إطار خدمات «الوطن» المستمرة لكل متابعيها وقرائها، خاصة طلاب الثانوية العامة 2022، الراغبين في تقديم تظلم، أملا في تحسين مجموع الدرجات، وترصد السطور التالية، الوسائل والطرق التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم للطلاب، لتقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة 2022، التي ستكون إلكترونية بشكل كامل، كما يلي:

طرق تسديد رسوم تظلمات الثانوية العامة

هناك عدة منافذ إلكترونية لدفع الرسوم المالية المتعلقة بتظلمات الثانوية العامة 2022، كما يلي:

- منفذ خدمة فوري.

- منفذ خدمة ضامن.

- منفذ خدمة أمان.

- منفذ خدمة سداد.

- مكاتب البريد المصري.

- منفذ خدمة وقتي.

- منفذ مصاري.

- منفذ ممكن.

- منفذ خالص.

- منفذ أموال.

خطوات تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022

حددت وزارة التربية والتعليم، الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها، لتقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، من خلال موقع تظلمات الثانوية العامة 2022، كما يلي:

- يسجل الطالب بالمديرية التعليمية التابع لها، والحاصل من خلالها على نتيجة الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على «تسجيل دخول».

- كتابة بيانات الرقم القومي.

- الضغط على «تدقيق الرقم القومي».

- تظهر نتيجة الطالب.

- يحدد الطالب مواد التظلم.

- يظهر رقم يسدد من خلاله الطالب قيمة التظلم وهي 300 جنيه.

- بعد تسديد الرسوم يدخل الطالب على الرابط ويحدد المواد التي يريد التظلم من نتيجتها.

- متابعة الموقع بشكل يومي لمعرفة موعد التوجه إلى الكنترول بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- حال تخلف الطالب عن الموعد يسقط حقه بالتظلم.

- للطالب الحق في اصطحاب ولي الأمر فقط.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي له ولولي الأمر.

- يطلع الطالب على نموذج الإجابة الخاصة للمراجعة والمقارنة مع البابل شيت.

- ينتظر الطالب نتيجة التظلم.