شروط القبول بشعبة اللغة الفرنسية في «تجارة الإسكندرية» 2022

أعلنت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية شروط القبول بشعبة اللغة الفرنسية للعام الجامعي 2022 / 2023، وهي الشعبة المخصصة للطلاب المصريين والأجانب من أبناء المدارس الفرنسية، لذا تحتاج إلى شروط محددة.

شروط الالتحاق بتجارة الإسكندرية شعبة فرنسية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، شروط القبول في شعبة باللغة الفرنسية في تجارة الإسكندرية للعام الجامعي 2022 / 2023، التي جاءت كالتالي:

- يتقدم للالتحاق بالشعبة الفرنسية الطلاب المصريين خريجي المدارس الفرنسية بشرط أن يكون الحد الأدنى لدرجة اللغة الفرنسية في شهادة الثانوية العامة 80%، وأن يكون حاصلاً على شهادة B2) DELF).

- يخضع الطلاب لاختبار تحريري في اللغة الفرنسية تحت إشراف المركز الثقافي الفرنسي.

- يخضع الطلاب لمقابلة شخصية للتعرف على أهدافهم وطموحاتهم من خلال لجنة مشتركة من كلية التجارة جامعة الإسكندرية ومن جامعة بواتييه الفرنسية.

معايير اختيار الطلاب في تجارة فرنساوي

يتم ترتيب الطلاب بطريقة تنازلية طبقاً للمجموع الاعتباري الذي حصل عليه كل منهم والذي يحسب كما يلي:

- مجموع الثانوية العامة «100 درجة + درجة اللغة الفرنسية كلغة أولى 50 + درجة الاختبار التحريري 15 + درجة المقابلة الشخصية 10».

- قبول عدد 55 طالبا كحد أقصى.

- يلتزم الطلاب المقبولين بالتسجيل وسداد المصروفات بالكامل خلال أسبوع من إعلان النتيجة، وفي حالة عدم الالتزام يستبعد اسم الطالب ويحل مكانه الطالب التالي في القائمة.

- في حالة اعتذار الطالب يتم قبول آخر من قائمة الانتظار حسب الترتيب التنازلي للمجموع الاعتباري.

- طلاب الشهادات المعادلة يمكنهم التسجيل بحد أقصى 5 أماكن، وفي موعد أقصاه أسبوع قبل الدراسة، ويخضع هؤلاء الطلاب للمقابلة الشخصية.

رسوم تسجيل تجارة فرنساوي

ويسدد الطالب 550 يورو رسوم تسجيل في جامعة بواتييه، بالإضافة إلى المصروفات الدراسية السنوية المقررة على شعبة اللغة الإنجليزية، وكذلك رسوم الكتب الدراسية الإجبارية.