«القومي للامتحانات»: التصحيح الإلكتروني يمنع التلاعب في نتائج الطلاب

قال الدكتور رمضان محمد، مدير المركز القومي للامتحانات، إن التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة بدأ من العام الماضي بهدف تحقيق العدالة الكاملة بين الطلاب، «كل طالب بيحصل على حقه بموضوعية وعدالة، وده تم من خلال تحييد العامل البشري من التصحيح واستخدام التصحيح الإلكتروني القائم على عملية برمجية معينة، من خلال برامج إحصائية تحول العلامات التي اختارها الطالب إلى درجات».

مراحل تصحيح إجابات امتحانات الثانوية العامة

وأوضح «محمد»، خلال استضافته في برنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ورق إجابات امتحانات الثانوية العامة فور وصوله للكنترول يتم تصويره، ويُحفظ الورق الأصلي كما هو، ثم تُخرج بيانات الطالب إلى مدخلي البيانات لتأكيد دخول بيانات الطالب على نظام التصحيح من رقم الجلوس وكود الامتحان من خلال عنصرين بشريين في وقت واحد، للتأكد من صحة البيانات، متابعا «لا مجال للتلاعب في النتائج، ولا يمكن السماح بذلك بل يعتبر مستحيل».

مدخلي بيانات لأوراق الثانوية العامة

وأشار الدكتور رمضان محمد، إلى أنه بعد تطابق البيانات المدخلة من الاثنين مدخلي البيانات يتم تحويلها إلى مرحلة مراجعة الأخطاء في البابل شيت، «الوزارة نبهت على الطلاب في حال تخير إجابة بديلة يمكنه الشطب على الإجابة الخاطئة بخط واضح، والمحكم يختار للطالب الإجابة غير المشطوب عليها ويأكد المعلومة للسيستم، وتبدأ بعد كده عمليه التصحيح الإلكتروني وفق نماذج الإجابة الموجودة على نظام التصحيح».

وأكد مدير المركز القومي للامتحانات، أن نماذج الإجابات في المادة الواحدة من امتحانات الثانوية العامة عددها 4 نماذج، والمواد المترجمة لها 12 نموذج إجابة مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وكل ورقة من أوراق الطلاب يتم تصححيها وفقا للنموذج الخاص بها.