بعد سقوط 6 في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لقضية الدجل والشعوذة بالأقصر

لم ينته مسلسل الأعمال السحرية في أقاصى الصعيد، فلا حديث يعلو في الأقصر عن ظهور دجال أصفون الذي يدعى محمد أبوالحسن، والذي افتضح أمره عن طريق «الفيسبوك»، وكان سببًا في ظهور 5 دجالين آخرين بذات القرية، الأمر الذي أثار ذعر وغضب مواطني أصفون بمركز إسنا.

دجال أصفون في الأقصر

رجل عمره 67 عامًا، ذاع صيته جهرًا قبل 26 عاما مضى بين السيدات، لأنه يصنع الأعمال السحرية، ويفرق بين الأحباب، ويوقف الحال، ويعقد الأمور، ويجلب المرض، إذ أقدمت عليه السيدات للانتقام من أشخاص يكرهونهم جمعتهم بهم صلة قرابة أو جيران، إنه الدجال محمد أبوالحسن.

أعمال سحر دجال أصفون

على منضدة خشبية داخل منزله يجلس دجال اصفون، تحضر إليه السيدات ممسكات بصور فوتوغرافية للضحايا الأبرياء، ووصل الأمر لإحضار قطع ملابس وخصلات شعر، ليقرأ دجال أصفون بعض الطلاسم السحرية ونقشها على«الأتر» وعندما ينتهى من فعلته الشيطانية، يمُد الدجال العمل السحري بيده وبالأخرى يتقاضى الأموال.

نهاية دجال أصفون

لم يدم حال دجال أصفون في الأقصر على ممارسة السحر السفلي والأسود بمختلف أنواعه، فصفحات التواصل الاجتماعي كانت سبباً في افتضاح أمره، حيث اشتعلت منصات «السوشيال ميديا» بتداول مقاطع فيديو توثق لحظات قيام دجال أصفون بممارسة السحر على قالب الطوب، وانتابت موجات الغضب مركز إسنا بالأقصر، ورصدت الأجهزة الأمنية الواقعة.

غضب وتجمهر

دقت عقارب الساعة التاسعة مساءً من يوم الاثنين الماضي، وبدأ المواطنون في التجمهر أمام منزل دجال أصفون، بمنطقة الست أفدنة بالمطاعنة، و علت أصوات وهتف الأهالي هتافات «أطلع»، فوصلت قوات الأمن في الحال، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وتم العثور على المئات من الأعمال السحرية على الصور الفوتوغرافية داخل 3 كراتين.

ظهور دجالين جدد بالأقصر

لم يكن محمد أبو الحسن هو الدجال الأول في قرية أصفون، بل ظهر 5 آخرين، فعند حلول الساعة الثامنة مساء أمس الثلاثاء تجمهر المئات من الأهالي أمام منزل دجال يدعى «الأمير جورج» وشهرته «فتحي»، فنادى الأهالي بعبارات مشابهة للدجال الأول «أطلع»، ووصلت قوات الأمن وتم فض التجمهر وألقت القبض على الدجال.

طلاسم وكتب سحر

وبينما تسود حالة الزعر بقرية أصفون بمركز إسنا بالأقصر، كانت جهود أجهزة الأمن رصدت 4 دجالين آخرين بذات القرية، وخرجت قوة أمنية من مركز شرطة إسنا لمداهمة أوكار الدجالين، وبعد كرّ وفرّ تم القبض على كلا من «الأمير.ع»، و «كامل.ل» و «سعيد.م» و «أبوالحسن.م» ووجد بأوكارهم صوراً لأشخاص عليها طلاسم سحرية وكتب تعليم السحر.

صفحات التواصل الاجتماعي تحولت إلى دفاتر شكر وتقدير لجهود الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر في التصدي لانتشار ظاهرة الدجالين، وعمت سعادة واسعة جراء تطهير ممكلة الدجل والشعوذة في الأقصر من الساحرين، حد وصفهم، وأمرت النيابة العامة أمس بحبس الدجال الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الموعد، وتم عرض الـ5 دجالين الجدد على النيابة العامة صباح اليوم الأربعاء وأمرت بحسبهم أربعة أيام مع مراعاة التجديد، وتوافد العشرات من أبناء اصفون أمام النيابة العامة لتحرير محاضر تجاه الدجالين.