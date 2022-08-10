تفاصيل مقتل سائق توك توك في المنوفية.. المتهمان ألقياه في الترعة حيا

كشف قطاع الأمن العام، ملابسات مقتل مواطن في المنوفية، وضبط مرتكبي الواقعة، حيث تبيّن أنّهما شخصين استدرجا المجني عليه لتوصيلهما بتوك توك يعمل عليه، ثم ألقياه حيا في الترعة.

بلاغ بتغيب المجنب عليه

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع، أنّ قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، تلقى بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص يعمل سائق توك توك، ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بأحد المجاري المائية بدائرة المركز، وما قرره والده بخروج نجله منذ 4 أغسطس الحالي للعمل على التوك توك خاصته، وبحوزته هاتفه المحمول وعدم عودته.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون.

اعترافات المتهمين

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية، وشاهدا المجني عليه يسير بالتوك توك قيادته، فاستوقفاه وطلبا منه توصيلهما لإحدى القرى، وأثناء سيرهما بجوار المجرى المائي المشار إليه، دفعاه إلى المياه فسقط بها وغرق، واستوليا على التوك توك وهاتفه المحمول.

وأضاف المتهمين بتوجههما إلى محافظة القاهرة وبيع التوك توك لأحد الأشخاص، سائق وله معلومات جنائية ومقيم بالقاهرة «سيئ النية»، نظير مبلغ مالي، وأرشدا عن «الهاتف المحمول وجزء من المبلغ المالي»، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبط الأخير وبحوزته التوك توك المستولى عليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.