قهوجي يعتدي على زوجته بآلة حادة في المنوفية

شهدت قرية هيت النابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، اعتداء قهوجي على زوجته بآلة حاده إثر خلافات بينهما، وجرى نقل الزوجة إلى مستشفى منوف، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لخطورة حالتها الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مشادة بين الزوجين تطورت إلى مشاجرة

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز منوف، تبين أن الزوج يدعى «ا.ع» 45 عامًا، والزوجة 35 سنة، ومقيمان بقرية هيت بدائرة المركز، وتبين نشوب مشادة بين الزوجين تطورت إلى مشاجرة، أصيبت فيها الزوجة بطعنات وإصابات بالغة.

كما تبين أن الزوجين لديهما أربعة أبناء، وجرى نقل الزوجة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار لمدير أمن المنوفية بتفاصيل الحادث

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بإصابة ربة منزل مصابة بطعنات وحالتها الصحية غير مستقرة، وجري نقلها إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بعد اعتداء زوجها عليها، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.