جامعة المنصورة عن تبادل اتهامات سب وضرب بين طالبة وموظفة: فتحنا تحقيقا

قال الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، إن طالبة من كفر الشيخ تقدمت بشكوى إلي إدارة أمن الجامعة تشكو فيها موظفة بكلية الفنون الجميلة بالاعتداء عليها أثناء أداء اختبار القدرات، وفي نفس الوقت تقدمت موظفة بشكوى تشكو فيها الطالبة بضربها وشتهما والاعتداء عليها هي وزميلاتها بالكلية، وفور وصول الشكوى قرر رئيس الجامعة إحالة الأمر كله إلي التحقيق.

تدافع من أولياء الأمور والطلاب

وأضاف «البيومي»، في تصريح لـ«الوطن»، إن اليوم الذي شهد تبادل الاتهامات بين الموظفة والطالبة شهد تدافعا من أولياء الأمور، وعدم التزام بتعليمات القائمين على عملية تنظيم اختبارات القدرات وحدث صراخ، ووقعت تلفيات في الكلية، وفي وسط هذه الأحداث قالت الموظفة إن الطالبة اعتدت عليها، وأنها اضطرت للدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أن الأمر بالكامل أحيل للتحقيق.

وأكد أن «من اللي بدأ الاعتداء» هذا ما سيتم التحقيق فيه من جهات التحقيق، والتي ستستعين بكاميرات المراقبة الموجودة في المكان، وكذلك شهود الواقعة.

حضور أولياء الأمور تسبب في زحام

وأشار نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، أن حضور أولياء الأمور مع أبنائهم ترتب عليه حالة من الزحام الشديد في الكلية في هذا اليوم، علاوة عن عدم التزام الكثير بالحضور إلى الكلية لأداء اختبار القدرات في الموعد المحدد من المجلس الأعلى للجامعات، كما أصر أولياء الأمور علي التواجد داخل الكلية مما تسبب في حالة الزحام الشديد، فكان يوم استثنائي في الخروج عن التعليمات.

تلفيات في الكلية

وذكر أن الجامعة تلقت مذكرة من عميد الكلية بحدوث تلفيات في الكلية في هذا اليوم، نتيجة حالة التدافع، وكل هذا سيتم التحقيق فيها بكل شفافية حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث مرة أخرى.

وشهد يوم الثلاثاء الماضي زحاما شديدا في كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، سواء من الطلاب أو أولياء أمورهم، أثناء الحضور لاختبارات القدرات، وهو ما جعل اللجنة العليا لإدارة الأزمات، برئاسة الدكتور محمود محمد المليجي القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة تنعقد لمتابعة اجراءات اختبار القدرات بالكليات المختلفة بالجامعة، واتخذت 6 إجراءات تفاديا لأى تزاحم للطلاب أثناء إجراءات تسجيل اختبارات القدرات بالكليات الراغبين الالتحاق بها.