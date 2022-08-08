تنسيق الكليات 2022.. جامعة المنصورة تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى

بدأت جامعة المنصورة استعداداتها لفتح مكتب التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2022/ 2023 لطلاب المرحلة الأولى ‏الحاصلين على الثانوية العامة 2022، وذلك بداية من يوم الخميس القادم ولمدة 5 أيام بناء على تعليمات الدكتور محمود المليجي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، وتوجيهات الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لفتح مكتب التنسيق للعام الجامعي الجديد 2022/ 2023.

موقع تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

وأعلن مكتب التنسيق الإلكتروني، في بيان له، أنه تقرر بدء تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة المصرية عام 2022 اعتبارًا من الخميس 11/ 8/ 2022 حتى الاثنين 15/ 8/ 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني.

الحدود الدنيا لطلاب المرحلة الأولى

وأوضح مكتب التنسيق أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حددت الحد الأدنى لدرجات المرحلة الأولى التي يبلغ عدد الطلاب بها 117 ألفًا و758 طالبًا وطالبة، بحيث تكون:

- الشعبة العلمية: 356 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر ويبلغ عدد طلابها 22475 طالبًا وطالبة.

- الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر ويبلغ عدد طلابها 15220 طالبًا وطالبة.

- الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر ويبغ عدد الطلاب بها 80063 طالبًا وطالبة.

استعداد مكاتب تنسيق جامعة المنصورة

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان لها، أنها حددت أماكن للتنسيق الإلكتروني في الجامعة من خلال وحدة الخدمات الإلكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات «المركز الرئيسي» وذلك بالمدينة الجامعية بجيهان ويمكن الوصول لها من خلال بوابة الجلاء، والمكتب الثاني في كلية التربية داخل الحرم الجامعي، والمكتب الثالث في كلية الصيدلة داخل الحرم الجامعي.