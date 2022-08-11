شروط الالتحاق ببرنامج الصوتيات القضائية بجامعة الإسكندرية 2022

أعلنت كلية الآداب جامعة الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية، شروط الالتحاق ببرنامج الصوتيات واللغويات القضائية للعام الجامعي 2022، حيث يقبل البرنامج أعلى الطلاب المتقدمين طبقا للمجموع الاعتباري للمجموع الكلي للثانوية العامة، إضافة إلى مجموع اللغات الثلاث ودرجة الامتحان الإلكتروني.

كما يشترط اجتياز الامتحان الإلكتروني بحد أدنى 75% من إجمالي الدرجة، إضافة إلى اجتياز الطلاب المتقدمين المقابلة الشخصية.

نظام الدراسة في برنامج الصوتيات واللغويات القضائية

يُؤهَّل الطالب الذي يدرس في برناج الصوتيات واللغويات القضائية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، أن يكون لغويا أولا، وملما بفروع علم اللغة، وحتى يكون على دراية جيدة بالتطبيق العملي لتلك المعرفة اللغوية في الأدلة القانونية والنصوص القضائية، يتعين عليه أن يتعرف على كيفية عمل نظام القضاء والنظم القانونية ونظم العدالة الجنائية ولغة التحقيقات وقواعد الاستجوابات.

كما يتعين على الطالب أن يكون قادرا على أن يستخدم المهارة في التحليلات اللغوية في جميع أنواع النشاط الإجرامي، مثل: الابتزاز والرشوة والتجسس وكتابة العقود ونظم حماية العلامة التجارية. أما من ناحية علم الصوتيات القضائي، فإنّ الطالب في هذا المجال يتعلم التقنيات العملية المستخدمة في التحليل الصوتي والسمعي، وتستخدم أجهزة تحليل الصوت لفحص الأدلة الصوتية والوصول إلى البصمة الصوتية للمتكلم.

مجالات العمل لخريجين البرنامج

ويتيح برناج الصوتيات واللغويات القضائية للطلبة الخريجين العمل بالعديد من الوظائف، والتي تتلخص في التالي:

- يمكن عرض البرنامج على وزارة العدل لتدريب وكلاء النيابة.

- يمكن عرض البرنامج على نادي القضاة.

- يمكن أن يقدم إلى الضباط في وزارة الداخلية.

- يمكن تسويقه في الدول العربية.