شروط الالتحاق بقسم الصوتيات في جامعة الإسكندرية 2022.. يؤهلك للعمل بـ6 مجالات

وضعت كلية الآداب في جامعة الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية عدة شروط للالتحاق بقسم الصوتيات للعام الجامعي 2022، حيث يتطلب القبول بالقسم اجتياز الطالب امتحان القبول الإلكتروني في «اللغة الإنجليزية والعربية والمهارات الذهنية»، كما يقبل القسم أعلى المتقدمين طبقًا للمجموع الاعتباري والذي يضم المجموع الكلي للثانوية العامة، ومجموع اللغات الثلاثة، ودرجة الامتحان الإلكتروني بحد أدنى 75%، بالإضافة إلى درجة المقابلة الشخصية، كما يقبل القسم نحو 10% من الطلاب المحولين، و20%من طلاب الانتساب.

المواد الدراسية لقسم الصوتيات بكلية الآداب بالإسكندرية

ويقدم قسم الصوتيات بكلية الآداب بالإسكندرية، بامج تعليمية وهي: مجموعة علوم الصوتيات وتشمل علم الصوتيات الفسيولوجي والأكوستيكي وصوتيات اللغة العربية، ثم علم الصوتيات التحليلي والبروزودي، وأيضا قوالب التعبير فى اللغة العربية المعاصرة وعلاقة الصوتيات بعلم الجمال والتطور اللغوي، بالإضافة إلى بعض المواد المعاونة مثل اللغة الإنجليزية ومهارات اللغة العربية والتراث الصوتي العربي وعلاقة الصوتيات بعلم الجمال والتطور اللغوي و الإحصاء.

مجالات العمل لقسم الصوتيات بكلية الآداب بالإسكندرية

ويتيح قسم الصوتيات للطلبة الخريجين منه العمل بعدة وظائف ومجالات مما يتيحها سوق العمل، والتى تعد وظائف مهمة ومنها:

1- علاج أمراض النطق.

2- برمجة اللغة الحاسوبية.

3- تدريس اللغة العربية للأجانب.

4- مدقق لغوي.

5- مهندس صوت.

6- أخصائي تخاطب.

كما يسهم قسم الصوتيات في تخريج أساتذة للتربية الكلامية وتخريج أفراد متخصصين لعلاج عيوب النطق والكلام، ويسعى القسم أيضًا إلى تحقيق عدة أهداف منها: تأهيل الكوادر المتميزة في فروع علم اللغة والصوتيات، وتفعيل التخصصات النادرة مثل الوصف الصوتي لأصوات اللغة العربية علي كل المستويات الصوتية واللسانية، بالإضافة الى مسح اللهجات العربية على كل المستويات الصوتية واللسانية علاج اضطرابات اللغة والكلام والتواصل ومعالجة اللغة العربية حاسوبياَ، واصطناع الكلام آليا والتعرف عليه آليا.