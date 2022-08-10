حمدي الوزير لـ«الوطن»: أجريت عملية دقيقة جدا بالقلب واستمرت 7 ساعات

حرص الفنان حمدي الوزير، على طمأنة مُحبيه، بعد نجاح العملية الدقيقة التي أجراها بالقلب الشهر الماضي، مؤكدًا أنه يقضي فترة نقاهة حاليًا بمنزله لحين استرداد عافيته كاملة، واستئناف نشاطه الفني مُجددًا.

«كلمة صعبة دي قليلة جدًا عن العملية اللي عملتها»

وقال حمدي الوزير، لـ«الوطن»، إنّ العملية الجراحية التي أجراها في القلب، كانت دقيقة وخطيرة جدًا، إذ ظل داخل غرفة العمليات لمدة 7 أعوام كاملة، متابعًا «كلمة صعبة دي قليلة جدًا عن العملية اللي عملتها، لكن الحمد لله عدت على خير».

ووجه الفنان حمدي الوزير، الشكر إلى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، وكذلك زملائه بالوسط الفني ومُحبيه، بعد الدعم الكبير الذي تلقاه طوال فترة تواجده داخل المستشفى، قائلًا: «شكرًا على وقفتكم جنبي ودعمي ودعائكم لي».

تفاصيل الوعكة الصحية لـ حمدي الوزير

وكان الفنان حمدي الوزير، تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وخضع لعملية دقيقة في القلب استمرت قرابة 6 ساعات، وتعرض إلى مضاعفات أدت إلى اضطرار الأطباء لوضعه تحت الملاحظة حتى يطمئنوا على حالته الصحية.

الوعكة الصحية تدفع حمدي الوزير للاعتذار عن مسرحية مانجة هندي

وكان من المُفترض أنّ يُشارك الفنان حمدي الوزير، في مسرحية «مانجة هندي»، إلا أنه اعتذر عنها، بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به، ودخل على أثرها المستشفى، ليحل مكانه الفنان رضا إدريس.

مسرحية مانجة هندي، من بطولة أحمد سلامة، دارين حداد، رضا إدريس، وائل عوني، رفيق القاضي، حامد مرزوق، نادية سلامة، محمود عزب، محمد الفخراني، وهو من تأليف أيمن العوضي وإخراج حسام الدين صلاح.