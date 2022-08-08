تعرف على أقسام كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ.. اختار الأنسب لك

تعتبر كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ من الكليات المتميزة في مجال العلوم الإنسانية على المستوي المحلي والإقليمي، حيث تسعى إلى نشر الثقافة والمعرفة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغات في المجتمع من خلال إعداد خريج متميز بالقدرة على المنافسة في سوق العمل، وإجراء بحوث علمية توظف بما يخدم البيئة المحلية والإقليمية في إطار من القيم.

تاريخ نشأة كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ

أُنشأت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1992م - 1993م باعتبارها فصولاً دراسية تابعة لكلية الآداب - جامعة طنطا ثم استقلت مع استقلال جامعة كفر الشيخ في عام 2006م وذلك لدعم الفكر الإنساني، كإحدى المنارات الثقافية بإقليم محافظة كفر الشيخ.

تعمل الكلية على إعداد باحثين متخصصين في اللغات وآدابها والعلوم الإنسانية لخدمة المجتمع، وتحقيق التواصل بين الثقافة العربية والثقافات الأجنبية، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير المجتمع عن طريق إجراء البحوث التي تسهم في حل مشكلات المجتمع، والمشاركة في وضع استراتيجيات التنمية في مجالاتها المختلفة.

أقسام كلية الآداب

تتكون كلية الآداب جامعة كفر الشيخ من الأقسام الآتية:

- قسم اللغة العربية وآدابها.

- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

- قسم اللغة الفرنسية وآدابها.

- قسم اللغات الشرقية وآدابها ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثانية إلى (شعبة اللغات الإسلامية - شعبة اللغة العبرية).

- قسم علم الاجتماع.

- قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، ويتم التشعيب بالفرقة الثالثة إلى «شعبة الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية وشعبة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية».

- قسم المكتبات والمعلومات.

- قسم الإعلام، ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثالثة إلى «شعبة الصحافة – شعبة إذاعة وتلفزيون - شعبة العلاقات العامة».

- قسم التاريخ.

- قسم الفلسفة ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثالثة إلى «الشعبة العامة – شعبة الفلسفة السياسية».

- قسم علم النفس.

- قسم الآثار ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثانية إلى «آثار مصري - آثار إسلامي - آثار يوناني وروماني».

- برنامج المساحة والخرائط.

مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات

مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس في الآداب أربع سنوات جامعية، وينقسم العام الدراسي لكل فرقة إلى فصلين دراسيين، وتُعد مقررات الفصل الأول منتهية بالامتحان فيها بنهاية الفصل الأول، وتُعلن نتيجة الطالب نجاحاً أو رسوباً في نهاية العام الفصل الدراسي الثاني.

أهداف الكلية

تهدف الكلية إلى العمل على تعزيز معايير نظام إدارة الجودة بما يضمن تطبيق المعايير الدولية في مجال التعليم الجامعي، وتفعيل الدور العلمي لمد المجتمع بالمشاريع البحثية التي تساهم في معالجة المشكلات بالحلِّ العلمي الرصين، وأيضاً إعداد أكاديميين، ومترجمين، وباحثين نفسيين، وباحثين اجتماعيين، ومنقبين آثاريين، ولغويين، وإعلاميين، وصحفيين، وأدباء، وفلاسفة، وجغرافيين، ومؤرخين بمهارات عالية في حقل الاختصاص، فضلاً عن تأكيد الاستقلالية في وضع المناهج العلمية ومواكبة تطورها.

كما تهدف أيضاً إلى العمل على تحسين البيئة الجامعية لتحقيق بيئة عمل مناسبة للطلبة والتدريسيين، وتحقيق البناء المعرفي للطالب من خلال الاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى، والاهتمام بالجانب التربوي والأخلاقي للطالب، والسعي إلى بث روح التسامح والتفاني، وتأكيد الالتزام بآداب التعامل الإنساني مع الذات أولاً، والإنسان ثانياً وفق الشرائع السماوية والوضعية، بالإضافة إلى الانفتاح والتواصل مع المؤسسات العلمية في داخل مصر وخارجها، وتفعيل الجانب العلمي مع القطاع الخاص في ضمن مناخ تنظيمي يتَّسم بروح الفريق وأخلاقية المهنة، وتعزيز الصلات بين الكلية وشرائح المجتمع المختلفة.