لماذا لم يفسر النبي القرآن كاملا؟.. خالد الجندي يجيب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية، إن النبي محمد لم يفسر القرآن كاملًا حتى لا يتوقف التدبر في القرآن الكريم، متابعًا: «كان ساعتها كل آية هنقول خلاص النبي فسرها ومفيش تفسير أفضل من كده، لكن القرآن كان لازم يناسب كل زمان ومكان، لذا تُركت مساحة واسعة للتفسير، عشان كده بتيجي محاولات للتفسير مختلفة بمدارس مختلفة».

النبي محمد هو الذي لا يختلف عليه

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، مساء اليوم الخميس على فضائية DMC، أن الوحيد الذي لا يُختلف عليه هو النبي محمد في التفسير القرآني، موضحًا أنه التقى بالحجاج في مكة من أماكن مختلفة شكروه على تفسير القرآن الكريم باللهجة المصرية عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب تسمى «المعنى الثاني» لأن عدد كبير من العرب يعرفون ويفهمون العامية المصرية.

بعض الأشخاص لا يفهمون الفصحى

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية، أن بعض الأشخاص لا يفهمون الفصحى بشكل معمق ولكن اللهجة المصرية العامة معروفة بسبب ريادة الثقافة والقوة الناعمة المصرية.

وتابع: «عجبني أوي آخر من المملكة العربية السعودية قالي سميه المعنى الآخر، بدلا من المعنى الثاني، قولتله أنا فكرت في اللي أنت قولته بس رفضت الآخر، لأن كلمة الآخر توحي بأن كلامي ضد الكلام الأول لذا اخترت الثاني ليوحي بالتكامل، أنا عامل 230 حلقة والحلقة مدتها 3 دقائق بس، ولا اتعمد الاستغراق الكامل في الشرح، لكن ده موجه للشباب والجمل كلها سهلة في الشرح خاصية آيات الأحكام».