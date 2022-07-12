رشوان توفيق يوجه رسالة إلى حفيدته بعد خطبتها: «ربنا يسعدك يا حبيبتي»

احتفلت نور حفيدة الفنان القدير رشوان توفيق بخطبتها، مؤخرا، وسط أصدقائها وعدد من أقاربها وعائلتها، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها وخطيبها تجمعهما بجدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رشوان توفيق يعلق على خطبة حفيدته

وأعرب الفنان رشوان توفيق عن سعادته البالغة بخطبة حفيدته، كما وجه رسالة لها قائلًا: «ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك دايما ويوفقك في حياتك اللي جاية».

تطورات الحالة الصحية لرشوان توفيق

وأوضح «توفيق» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لم يستطع الذهاب إلى حفل خطوبة حفيدته بسبب التعب الشديد في قدمه والذي عانى منه طوال الفترة الماضية، مشيرًا أنه قام بفك الجبس مؤخرًا، ولكن ما زالت قدمه تعاني من تورم وخضع لأشعة على قدمه وفي انتظار شفائها.

رشوان توفيق يتعرض لشرخ في القدم

وكانت هبة رشوان ابنة الفنان رشوان توفيق، كشفت من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تعرض والدها لشرخ في القدم، وكتبت: «الحاج رشوان وقع وحدث شرخ في القدم، وبعد ما جبسها أخد الصورة للذكرى، المهم النجم نجم برضه لازم الصورة حتى ولو في الجبس 30 يوم، ربنا يشفيك حبيبي وتقوم بالسلامة».

رشوان توفيق: ليس هناك فنانا يخرج على المعاش

وكان الفنان رشوان توفيق كشف في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه سيقوم بتقديم أعمال فنية جديدة بعد تعافيه من أزمته الصحية الأخيرة، مشيرًا أن الفنان لا بد أن يقدم أدوارا وأعمالا فنية حتى آخر أيام حياته.

وتابع: «ليس هناك فنانا يخرج على المعاش، طالما الفنان لا يزال لديه ذاكرة وقدرة صحية لا بد أن يستكمل مشواره الفني، ولدينا نماذج كثيرة من النجوم الكبار، قدموا أدوارا فنية مهمة حتى آخر أيام حياتهم».