رشوان توفيق يكشف تطورات حالته الصحية: «الدكتور حدد ميعاد فك الجبس»

كشف الفنان الكبير رشوان تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة وإصابته بشرخ في قدمه، خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى وضعه في الجبس؛ ليظل في منزله لما يقرب من 20 يومًا حتى يستطيع الحركة من جديد.

رشوان توفيق يكشف تطورات حالته الصحية

وقال رشوان توفيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا الحمد لله بخير، وعمري ما توقعت أنهم يكونوا بيحبوني للدرجة دي، أنا محظوظ بحبهم ليا وقربت أفك الجبس.. الدكتور جاي النهارده، وقال لي إنّه إن شاء الله هفك بعد العيد».

إصابة رشوان توفيق

كان رشوان توفيق تعرض لكسر منذ 25 يومًا تقريبا، وكشفت الإعلامية هبة رشوان، ابنته، عن إصابة والدها بشرخ في قدمه، ووضعها في الجبس لمدة شهر تقريبًا، لحين التماثل للشفاء.

ونشرت هبة رشوان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لوالدها بعد أزمته الصحية برفقة ابن شقيقه، مُعلقة عليها بقولها: «الحاج رشوان وقع، وحدث شرخ في قدمه، وبعد ما جبسها أخد الصورة للذكرى مع ابن عمي دكتور العظام اللي جبس قدمه»

آخر مشاركة فنية لرشوان توفيق

يذكر أن رشوان توفيق شارك في موسم دراما رمضان 2022، من خلال مسلسل «انحراف» بطولة روجينا، سميحة أيوب، أحمد صفوت، لوسي، محمد الكيلاني، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.