ارتفاع أسعار الطاقة يجبر 60% من الإيطاليين على وقف استخدام التكييف

كشف استطلاع جديد للرأي أجري في إيطاليا، أن 6 من بين كل 10 إيطاليين توقفوا عن استخدام التكييف، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، أي ما يعادل 60% من الإيطاليين قرروا عدم استخدام أجهزة التكييف رغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

الشعور بالمسؤولية

وجاء استطلاع الرأي الذي قام به اتحاد الزراعيين الإيطاليين «كولديريتي/إيكسيه» حول سلوك الإيطاليين في فصل الصيف، والذي جاء متزامنًا مع الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، إن الإيطاليين لجأوا إلى التقليل من استهلاكهم نتيجة شعورهم بالمسؤولية تجاه القيود التي سوف يتم تطبيقها في الخريف المقبل، وسبق أن أعلنت عنها المفوضية الأوروبية.

نصائح لترشيد استهلاك الطاقة

وأشار استطلاع الرأي إلى آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي أجبرت المواطنيين على اقليص استخدام السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة أيضًا.

وأكد اتحاد الزراعيين الإيطاليين أنه مع وصول موجة جديدة من ارتفاع درجة الحرارة الشديدة التي ضربت أوروبا أكثر من مرة خلال الأيام والشهور السابقة، من المهم والضروري اتباع بعض القواعد كبديل عن استخدام أجهزة التكييف، ومنها تقليل التعرض لأشعة الشمس، مع تجنبها خلال الساعات المركزية من اليوم، و ارتداء ملابس فاتحة الألوان ومصنوعة من القطن أو غيره أي نوع من الألياف الطبيعية، والبقاء في الظل، والاستحمام باستخدام الماء الفاتر.

ونصح الاتحاد بضرورة الحرص على اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الماء والفوامة والأطعمة المنعشة والخضروات الموسمية الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد، والتي تعد ضرورية ومهمة لتنشيط الجسم وتجديد الأملاح المعدنية المفقودة جراء التعرق المفرط والمياه أيضًا.

وأوضح اتحاد الزراعيين الإيطاليين أن فقدان السوائل يعد أخطر ما يمكن أن يواجه الانسان في الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة، وخاصة بالنسبة لبعض الفئات مثل الأطفال وكبار السن، باعتبارهم أكثر عرضة للمخاطر.