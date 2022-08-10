«حدائق العاصمة»: المدينة «ضمن مدن الجيل الرابع» وتهتم بجميع احتياجات المواطن

قال المهندس علاء عبداللاه، نائب رئيس جهاز حدائق العاصمة، إن المدينة الجديدة «حدائق العاصمة»، إحدى مدن الجيل الرابع، التي جرى إنشائها منذ عام ونصف فقط، وتم إنشائها على مساحة 29 ألف فدان، إذ تتضمن المرحلة الأولى فيها المبنية على مساحة 2350 فدانا، جميعها يحتوى على 100 ألف وحده سكنية مختلفة التنوع من محدودي الدخل أو الاجتماعي والمتوسط.

الاهتمام بجودة الحياة للمواطن وتنسيق المواقع والأشجار

أضاف «عبدالاله»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مدن الجيل الرابع، جرى إنشائها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية شخصية منه، وفيها جرى الاهتمام بجودة الحياة للمواطن وتنسيق المواقع والأشجار.

نهتم بكل حاجة يهتم بيها المواطن في وحدته السكنية

واستطرد: «بنهتم بكل حاجة، بحيث أن المواطن ياخد الشقة بتاعته وميحتاجش أي حاجة بكل حاجة من خدمات تعليمية وصحية وترفيهية، وجميع الخدمات بتكون متوفرة للمواطن، بالإضافة إلى جودة الحياة بين النظافة والجمال، ولما تدخل المدينة فأول ما نهتم بيه الخضرة، والمدينة زيها زي مدن المستثمرين».

وأوضح أن العمل على إظهار جمال المدينة يتم عبر تنسيق الموقع والأشجار لتقديم أفضل جودة حياة للمواطنين، «أول حاجة بدأناها في المدينة كانت أعمال المرافق متكامله من صرف وغاز ومياه وكهرباء، وجميعهم بيتعملوا علشان المدينة تبقي كاملة متكاملة، وعلشان المواطن يكون مستفيد بالخدمات الترفيهية الموجودة».

وتابع: «عملنا 2 نادي حكومي في المدينة كمتنفس للمواطنين في الإسكان الاجتماعي، وفيه 5 الآف فدان حصلت عليهم مشروع نور الجديد، وهناك منطقة صناعية متكاملة في المدينة على حوالي 3500 فدان، وفيها مختلف الصناعات الخفيفة والثقيلة والورش، وجاري التخطيط للعمل والبدء فيها بداية من العام القادم 2023».