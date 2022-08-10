أسرة ضحية دار السلام تروي كواليس الجريمة.. طعنات في عش الزوجية بعد الصلح

بعد مرور عدة سنوات، داخل عش الزوجية، لم تكن «تغريد. ر. م»، صاحبة الـ32 عامًا، تتوقع أن تنتهي حياتها وسط بركة من الدماء داخل غرفة نومها، على يد شريك حياتها، بمنطقة دار السلام بالقاهرة، نتيجة الخلافات الزوجية التي استمرت لشهور طويلة، كان آخرها قبل ارتكاب الجريمة بـ24 ساعة، كانت المجني عليها غاضبة، وتركت المنزل ثم عادت مرة أخرى، لتتجدد الخلافات على 500 جنيه، استمر قرابة النصف ساعة، لتنتهي المشاجرة بـ8 طعنات في الصدر والبطن وجرح ذبحي.

بعد أن علمت أسرة المجني عليها بالجريمة، التي أصبحت حديث الصباح والمساء بالمنطقة، والجميع يتساءل لماذا قُتلت تغريد؟

8 طعنات في الصدر والبطن

حول هذه الجريمة البشعة، كشفها بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، من الأهالي ليلة أمس الأول، بمقتل ربة منزل على يد زوجها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «تغريد. ر. م»، 32 سنة، وسط بركة من الدماء داخل غرفة نومها، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة و8 طعنات في الصدر والبطن.

وبحسب التحريات التي توصل إليها ضباط المباحث، أن زوج المجني عليها، عامل، وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية، وبسؤال أسرة المتوفاة، أنكروا معرفتهم لسبب ارتكاب الزوج لجريمته، وأضافوا أنه شاب خلوق ولا يتعاطى المخدرات، موضحين أن الخلافات بينهما مثل أي خلافات زوجية وليست سببا لارتكاب الواقعة.

خلافات ومشاجرات بسبب تعثر الحالة المادية

ما إن علمت «الوطن» بالجريمة البشعة، توصلت لأسرة «تغريد»، كانت من بينهم شقيقتها التي روت أن الزوجين كان دائما بينهم خلافات ومشاجرات، بسبب تعثر الحالة المادية للزوج، وفي يوم الحادث تعالت أصوات استغاثة الزوجة من المنزل الأمر الذي جعل الچيران والأهالي ينطلقون حول المنزل، لإنقاذها، لكن سرعان ما توقفت تلك الصرخات فحاولوا الدخول إلي المنزل، لكن باءت كل المحاولات بالفشل، فقاموا بإبلاغ أسرتها لنجدتها.

8 طعنات بسبب 500 جنيه

وتضيف: أن «شقيقتها كانت دائماً في خلافات مع زوجها بسبب حالته المادية، وكانت دائماً تترك منزلها بسبب تلك الخلافات، لكن لم يتوقع أحد أن تلك الخلافات تصل إلي مقتلها بتلك الطريقة وأن شقيقتها كانت في منزل والدها قبل الحادث بيومين بسبب خلاف نشب بينها وبين زوجها وعادت إلى منزلها للاطمئنان على أطفالها، وفي يوم عودتها نشبت مشاجرة بينهما انتهت بقتلها بسبب 500 جنيه، أعطاها شقيق المتهم لها، كمصروف لها ولأولادها، وعندما اعترضت قام بذبحها وتركها وفر هارباً وتم إلقاء القبض عليه».

كان هيرميها من الطابق الثالث قبل الجريمة بأيام

وتابعت: «أختي كانت كويسة جدا، وجوزها كان كويس، بس كان بينهم خلافات زي اي اتنين متزوجين، والمتهم قبل أيام كان حاول إلقائها من الطابق الثالث، لولا تدخل الجيران، عندما طلبت منه الذهاب إلى الكوافير للتزين لحضور حفل زفاف شقيقها، وعندما اعترض نشبت بينهما مشادة كلامية».

وروى أحد الجيران أيضًا، أن المتهم تسبب في إيذاء لأسرته ولأولاده، ومش عارفين هو عمل كدا ليه؟، وبنطالب بتوقيع أقصى العقوبة عليه، لأنه تسبب في دمار أسرة بالكامل، ويَتم أولاده من والدتهم».