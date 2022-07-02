مصرع مسن سقط في حفرة بجوار مدرسة تحت الإنشاء بالدقهلية

لقى مسن بقرية «أويش الحجر»، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، مصرعه قبل قليل، إثر سقوطه فى حفرة بجوار مدرسة تحت الإنشاء، أثناء قيادته دراجة هوائية، سقط بها في الحفرة، ما تسبب في وفاته، جرى انتشاله مصاباً بإصابات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته ، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

سقوط مسن داخل حفرة

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة، من أهالي قرية «أويش الحجر»، التابعة للمركز، بسقوط مسن داخل حفرة بجوار مدرسة تحت الانشاء بالقرية، وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يُدعى «طارق حامد محمود كحلة»، 63 سنة، أثناء ركوبه دراجته ومروره بجوار مدرسة تحت الإنشاء بالقرية، سقط فى حفرة.

المسن لفظ أنفاسه بالمستشفى متأثراً بإصابته

جرى استخراج الجثمان ونقله الى مستشفى المنصورة الدولي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بتسليم الجثمان لذويه وصرحت بالدفن، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

من جهة أخرى، لقى سائق «توكتوك» مصرعه في محافظة الدقهلية، في وقت سابق اليوم السبت، بعدما صدمته سيارة مجهولة مسرعة، فر قائدها هارباً عقب الحادث، الذي وقع على طريق «منية النصر – دكرنس»، مقابل قرية «ميت الخولي مؤمن»، جرى نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي، وتكثف مباحث منية النصر جهودها لضبط قائد السيارة الهارب، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لإجراء التصريح بالدفن.