مصرع مسن أثناء سيره في الشارع بالإسكندرية.. سقطت عليه أجزاء من بلكونة

لقي مُسن مصرعه، إثر انهيار أجزاء من شرفة عقار عليه خلال مروره أسفله في منطقة فيكتوريا شرق الإسكندرية، وجرى على الفور نقل جثمانه إلى مشرحة كوم الدكة، وقامت قوات الحماية المدنية وحي المنتزه أول برفع آثار الحادث.

تفاصيل مصرع مسن في الإسكندرية

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بسقوط أجزاء من شرفة عقار على مواطنين في عمارات مينا بمنطقة فيكتوريا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار أجزاء من شرفة بالدور الـ11، ومصرع شخص تصادف مروره لحظة الانهيار ويبلغ من العمر 61 عاما.

جاء ذلك بعدما استقبلت غرفة عمليات حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، إخطارا بانهيار أجزاء من شرفة عقار بالدور الـ11 بعمارات مينا أمام موقف سيارات فيكتوريا، وبناءً عليه جرى وضع حواجز حول العقار.

تفاصيل العقار محل الواقعة

وأكد اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، أنه سقطت طوبة من العقار المذكور وقعت على رجل خلال تصادف سيره أسفل هذا العقار.

وأضاف «سحلول» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الواقعة هي الأولى لهذا العقار ولم يطلب سكانه مسبقا قرار ترميم له، لافتاً إلى إرسال مهندس من قبل الحي للوقوف على وضع العقار.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قررت نقل الجثة للمشرحة وطلب ملف العقار من الحي، وتشكيل لجنة لمعاينتها.

ويأتي ذلك بعدما شهد نطاق تلك المنطقة سقوط أجزاء من بلكونة منذ يومين إلا أنها لم تسفر حينها عن حدوث أي إصابات أو وفيات.