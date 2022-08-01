الثاني خلال ساعات.. مصرع مسن غرقاً في «مثلث الرعب» بالبحيرة

لقى مسن مصرعه غرقاً في ترعة قرية «مثلث الرعب»، التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي بدر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطاراً بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة بدر، يفيد باستقبال المستشفى جثة مسن، لقى مصرعه إثر غرقه في ترعة قرية «مثلث الرعب»، التابعة لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انتقال قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، برفقة قوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال جثة المسن ويدعى «عبده محمد محمود»، 80 سنة، مقيم بقرية «مثلث الرعب»، وجرى التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات في الحادث.

غرق طفل بقرية «كوم شريك»

وشهدت محافظة البحيرة، في وقت سابق اليوم الاثنين، مصرع طفل يُدعى «عبدالمقصود سعيد عبدالمقصود»، 13 سنة، مقيم بقرية «كوم شريك»، التابعة لمركز كوم حمادة، غرقاً في الترعة المارة أمام القرية، وتم انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.