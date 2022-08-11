«جثة في السنارة».. المتهمان بقتل سائق المنوفية: «كان طيب ومكناش عاوزين نموته»

على كوبري صغير يعبر فوق ترعة بمنطقة أشمون في المنوفية، جلس «حافظ» 44 سنة، موظف بمصنع في مدينة السادات بالمنوفية، يمارس هوايته المفضلة في صيد السمك، كان من عادته أن يصطاد في نفس المكان، كل أسبوع، وكان معتادا على مشكلات الصيد، لكن هذه المرة علقت سنارته، وفشل فى تخليصها، فأمسك بالكشاف، وقرر النزول لتخليص سنارته، لكنه عندما نزل المياه رأى ما لم يتوقعه، فقد كانت عالقة بجثة.

بلاغ في قسم شرطة أشمون

توجه حافظ إلى قسم شرطة أشمون بالمنوفية للإبلاغ عن الجثة، وانتقلت قوة من المباحث بصحبة رجال الحماية المدنية وتم انتشالها، وتبين من ملامح الجثة، أنها تخص شابا يدعى «ع. ط» 22 سنة، أبلغ والده يوم الثلاثاء الماضي بغيابه، فتم استدعاءه وتعرف على الجثة، لتصرح النيابة بدفنها عقب عرضها على الطب الشرعي.

التحريات التي أجراها قطاع الأمن العام تحت إشراف مساعد الوزير للقطاع، كشفت أن المجني عليه يعمل سائق توك توك، وان والده أبلغ بخروج نجله منذ يوم الثلاثاء قبل الماضي للعمل على التوك توك خاصته، وبحوزته هاتفه المحمول وعدم عودته، كما أنه لم يرد على الاتصالات الهاتفية

المتهمان لا يعرفان المجني عليه

توصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة عاطلين هما «سيد. م» 23 سنة، «فتحي. ج» 26 سنة، فتم القبض عليهما، واعترف المتهمان أنهما لا يعرفان المجني عليه، بل كانا يتجولان في موقف أشمون، استعدادا لاستقلال سيارة متوجهة إلى الإسكندرية للعمل هناك في مطعم، وكان الأجر المتفق عليه لا يكفي، وخلال تجولهما فى الموقف، شاهدا المجني عليه.

كنا خايفين منه

«كان شكله طيب وغلبان».. بهذه الكلمات اعترف المتهمان بالجريمة، إذ أكدا أنهما لم يخططا لقتله: «كنا عاوزين ناخده بس فى حتة بعيدة، ونثبته، وناخد التوك توك ونبيعه»، فطلبا منه توصيلهما إلى إحدى القرى، وفي الطريق طلب أحدهما التوقف لقضاء حاجته، بينما غافله الثاني، وهدده بعصا لسرقة التوك توك، «مكانش خايف مننا، واحنا خفنا منه كمان، جينا نضربه مسك عصا حديد من التوك توك، وحاول الدفاع عن نفسه، قعدنا نضرب فى بعض لحد ما زقيناه فى الترعة، فضلنا واقفين لحد ما اتأكدنا أنه مات»، موضحان أنهما استوليا على التوك توك وهاتفه المحمول، وتوجها إلى القاهرة وقاما ببيع مركبة «التوك توك» لسائق مسجل خطر نظير 11 ألف جنيه.

تم القبض على المتهمين، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط الأخير، وبحوزته مركبة «التوك توك» المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة القضية.