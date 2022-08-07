محافظ كفر الشيخ يقرر صرف إعانة عاجلة لعامل مصاب

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الحالة الصحية للعامل علاء الدين عبدالحي السلكاوي، 52 عامًا بالمستشفى العام، مركز كفر الشيخ، وذلك لإصابته أثناء العمل، بكسر بالكتف واشتباه حدوث نزيف، بحضور الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

محافظ كفر الشيخ يوجه بصرف إعانة للعامل المصاب

ووجه محافظ كفر الشيخ، بصرف إعانة عاجلة للعامل على وجه السرعة، داعيًا الله عز وجل أن يهبه الشفاء العاجل، كما تفقد المحافظ عدد من أقسام المستشفى؛ للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع «نور الدين»، حالة العديد من المرضى ومصابي حادث رافد الطريق الدولي الساحلي، الذين تم تحويلهم من مستشفى بلطيم منذ ثلاثة أيام؛ لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهًا بتقديم كافة الرعاية الطبية لهم، كما وجُه بحسن معاملتهم اثناء جولته بالمستشفى العام، محذرًا من التهاون في منح كل الرعاية الطبية للمرضى وحُسن معاملتهم.