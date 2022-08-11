«البيتكوين» تعوض خسائرها وترتفع 5% خلال تعاملات الأربعاء

ارتفعت أسعار العملات الرقمية بشكل مفاجئ لتتحول من تراجعات جماعية عنيفة لجميع العملات لارتفاعات جنونية في بضع دقائق، وجاء الارتفاع في أداء العملات الرقمية عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكي التي جاءت وفقًا للتوقعات.

البيتكوين تتجاوز مستويات المقاومة عند الـ 24 ألف دولار

وقال موقع «إنفيستينج»، إنّ العملات الرقمية فقدت في التعاملات المبكرة ما يقرب من 70 مليار دولار لتنخفض القيمة السوقية قرب مستويات الـ 1.07 تريليون دولار، ولكن عقب ذلك وخلال لحظات قليلة عوضت العملات الرقمية جميع خسائرها التي سجلتها منذ عشية تداولات أمس الثلاثاء، بفضل ارتفاعات البيتكوين القوية التي نجحت في تجاوز مستويات المقاومة المهمة عند الـ 24 ألف دولار.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق الكريبتو مرة أخرى إلى مستويات قرب الـ 1.15 تريليون دولار لتعوض كافة خسائرها البالغة قبل صدور بيانات التضخم 70 مليار دولار، حيث استطاعت البيتكوين قيادة سوق التشفير لينجح في تبديد مخاوفه بعد تجاوز العملة الأولى في العالم مستويات الـ 24 ألف دولار خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء.

تحول خسائر البيتكوين إلى مكاسب

وارتفعت أسعار العملة المشفرة بما يقرب من نسبة تصل إلى 5% خلال تعاملات اليوم وصولًا إلى مستويات 24.1 ألف دولار، بينما تحولت خسائر بيتكوين الأسبوعية إلى مكاسب في حدود 3%.

وقفزت القيمة السوقية لعملة بيتكوين أكثر من 16 مليار دولار في لحظات من مستويات 444 مليار دولار إلى مستويات أعلى 460 مليار دولار، بينما تقترب من الارتفاع في حدود 20% خلال شهر.