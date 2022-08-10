مسؤول أوكراني: قوات خاصة نفذت الهجوم على قاعدة «ساكي» الروسية

قال مسؤول حكومي أوكراني، إن الهجوم القوي على قاعدة «ساكي» الجوية الروسية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها القوات الروسية كان من عمل القوات الخاصة الأوكرانية، مما يشير إلى دور متزايد الأهمية للقوات السرية التي تعمل في عمق خطوط القوات الروسية، بينما تزيد قوات أوكرانيا من جهودها من أجل طردها.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، لم يكشف المسؤول عن تفاصيل كيفية تنفيذ هجوم أمس، إذ يعد تصعيدًا كبيرًا في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر، ما يدل على وجود قدرة جديدة للقوات الأوكرانية على شن هجمات خلف الخطوط الأمامية أكثر مما كان يُعتقد سابقًا أنه ممكن، وذلك بعد أن هزت ثلاثة انفجارات على الأقل قاعدة ساكي الجوية في منطقة ساحلية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014 ، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات لدى الروس.

تقليص قدرة روسيا على تنفيذ ضربات صاروخية

وفي سياق متصل، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن 9 طائرات عسكرية روسية دمرت في القاعدة، التي قالت إن روسيا استخدمتها لشن ضربات صاروخية على الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، وإذا جرى تأكيد الخسائر ستكون الأكبر في يوم واحد للقوات الجوية الروسية منذ بداية الحرب، ويمكن أن تزيد من تقليص قدرة روسيا على تنفيذ ضربات صاروخية ضد المدن الأوكرانية، على الأقل في المدى القصير، إذ كافح سلاح الجو الروسي لشن عمليات محمولة جوا طوال الحرب، وأغلب الضربات انطلقت من طائرات وسفن بشكل مريح بعيدًا عن الدفاعات الجوية الأوكرانية.

القوات الأوكرانية تأمل في استعادة الأراضي المحتلة

وأشار التقرير إلى إمكانية أن يكون للهجوم أيضًا تأثير عميق على قدرة روسيا على المدى الطويل في الحفاظ على سيطرتها على جنوب أوكرانيا، خاصة مقاطعة خيرسون المجاورة، إذ تأمل القوات الأوكرانية في شن هجوم مضاد لاستعادة الأراضي المحتلة، حيث برزت شبه جزيرة القرم كمركز لوجستي رئيسي للعمليات الروسية في الجنوب، كما شكلت نقطة العبور الرئيسية للقوات والمعدات والذخيرة التي تعزز وتزود منطقة خيرسون.