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مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث مروري بأسوان

٥ جثث بمشرحة دراو وجثتين في مشرحة كوم إمبو

كتب:

عبد الله مشالي
11:33 م | الأربعاء 10 أغسطس 2022
نقل مصابين بسيارة إسعاف - أرشيفية

نقل مصابين بسيارة إسعاف - أرشيفية

لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارة «ميكروباص» بسيارة نقل تسير في الطريق الزراعي أسوان / القاهرة، أمام قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو شمال محافظة أسوان. 

رجال الأمن ينتقلون لموقع الحادث

وانتقل إلى مكان الحادث رجال الأمن والحماية المدنية لمحاولة انتشال الجثث من بين بقايا السيارة «الميكروباص»، كما انتقل قيادات مديرية أمن أسوان ومسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو لمتابعة الحادث في موقعه. 

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان في تصريحات لـ«الوطن»، إن رجال الصحة والأسعار يتعاملون حاليا مع الحادث، وهناك متابعة مستمرة وسريعة مع الواقعة، مشيرًا إلى نقل 5 جثث لمشرحة دراو العمومية وجثتين لمشرحة مستشفى كوم أمبو، كما تم نقل 4 مصابين للمستشفيات القريبة من خلال سيارات الإسعاف. 

يذكر أن مكان الحادث في الجعافرة التي تبعد ٣٠ كيلو مترًا شمال محافظة أسوان، وسنوافيكم بالتفاصيل.

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بقلم عبد الله مشالي