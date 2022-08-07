مصرع سيدة وإصابة نجلها في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالإسماعيلية 

لقيت سيدة مصرعها وأصيب نجلها بجروح خطيرة جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية مساء اليوم الأحد على محور 30 يونيو بالإسماعيلية، وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع الحادث قرب مدينة القنطرة غرب اتجاه مدينة بورسعيد، ونقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المصاب والمتوفى إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ مشيرة إلى عدم استقرار حالة المصاب، وأسفر الحادث عن وفاة زينب أحمد عوض 54 سنة، مقيمة بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية جراء إصابتها بنزيف داخلي.

كما أسفر الحادث عن إصابة محمد السيد إبراهيم 19 سنة، بكسر في العمود الفقري وجرح في الرأس وكسور مختلفة في أنحاء الجسم جراء سقوطه من علي الدراجة النارية.

وقالت مصادر طبية في مستشفى أبو خليفة للطوارئ، إن المصاب حالته مستقرة وأنه جاري إجراء الفحوصات للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي بالمخ أو البطن.

انتقال الشرطة إلى مكان الحادث

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال ضباط الشرطة والبحث الجنائي إلى مكان الحادث لفحص الواقعة، فيما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثمان ونقله الجثة لمشرحة مستشفى أبو خليفة واستدعاء مفتش الصحة لمعاينته وكتابة تقرير بسبب الوفاة.

ونجح رجال الشرطة والمرور في إعادة فتح الطريق مرة أخرى بالكامل بعد توقفه جزئيًا بسبب بطء حركة السيارات في مكان الحادث، فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.