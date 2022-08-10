إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث مرورية متفرقة بالإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال بإصابات مختلفة، مساء اليوم الأربعاء جراء 3 حوادث مرورية على طرق الإسماعيلية، وجرى نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة رقم «ط ص و 1075» نصف نقل مع «تروسيكل» دون لوحات معدنية قرب منطقة الجامعة القديمة بالطريق الدائري.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بخمس سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إنه من بين المصابين ثلاثة أطفال في أعمار سنية مختلفة مصابين بكسور مختلفة.

وأسفر الحادث عن إصابة فاطمة كمال حسن 60 سنة، ومؤمن شاكر عمر 12 سنة مقيمين بمنطقة كيلو 12 وشاكر عمر شاكر 42 سنة، وهاني شاكر عمر أحمد 18 سنة مقيمين بمنطقة الكيلو 9 وسيد محمد سيد فرغلي 15 سنة مقيم بمنطقة حي السلام.

وقالت المصادر الطبية في مستشفي جامعة قناة السويس، اشتباه كسور في الساعد الأيسر واشتباه كسر في العمود الفقري وكدمات متفرقة في الجسم واشتباه كسر في الساق اليمني.

إصابة طفلة في صدمتها دراجة نارية

وأصيبت طفلة في عمر 8 سنوات جراء تصادم دراجة نارية بها في شارع شل بالإسماعيلية نقلت على إثره إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وأسفر الحادث عن إصابة رودينا أشرف أبو الحسن 8 سنوات بجرح في الرأس وكدمات في الجسم واشتباه كسر في الساق.

كما أصيب شخص آخر في العشرينيات من العمر جراء انقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بمنطقة الشهداء التابعة لدائرة قسم ثان الإسماعيلية، إذ أسفر الحادث عن إصابة أكرم كريم السيد 25 سنة مصاب بكسور مختلفة وجروح في مختلف أنحاء الجسم.