«حياة كريمة»: 90% نسبة إنجاز مشروعات المياه والصرف الصحي في الإسماعيلية

قال محمد أنور تركي، منسق حياة كريمة في الإسماعيلية، إن المبادرة انطلقت رسميا في عام 2021 من خلال 20 منسقا ميدانيا في مختلف المحافظات، وتم رصد احتياجات 15 قرية و37 تابعا بواقع 4 قرى أم رئيسية و12 قرية فرعية، لافتا إلى العمل على محاور البنية التحتية ضمن 17 محورا تمس حياة المواطن بشكل مباشر من مياه شرب وخدمات صحية وكهرباء وغاز طبيعي ومراكز شباب وتبطين ترع ومدارس، وتم الوصول إلى نسب إنجاز تتجاوز الـ90% في المياه والصرف الصحي ويتبقى التوابع فقط.

مجمع زراعي وخدمات في الإسماعيلية

وأضاف «تركي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم الأربعاء، أنه تم الإنجاز أيضا في مشروعات الكهرباء والصحة، والانتهاء من مجمع الخدمات الحكومية الذي يقدم 7 خدمات في مركز القنطرة شرق بعد أن كان يضطر المواطن إلى عبور الجزء الآخر من القناة، وتم توفير المركز في 4 مناطق، وهذه المكاتب تعمل على توفير الوقت والمجهود على المواطنين الذين كانوا يحتاجون السفر باستمرار لإنهاء أوراقهم الخاصة، مؤكدا أنه تم توفير مجمع زراعي يفيد المواطنين ومكان للعلاج البيطري.

رفع كفاءة المدارس في الإسماعيلية

وأوضح منسق حياة كريمة في الإسماعيلية، أن مركز القنطرة شرق يضم عدة مدارس تم رفع كفاءتها، وزيادة 15 فصلا لاستيعاب الكثافات في المدارس وهذا شعر به المواطنون سريعا، متابعا: «المواطنين حسوا إن الدولة قريبة منهم وبتلبي احتياجاتهم».