منسق حياة كريمة بالمنوفية: نعمل على تنفيذ 1242 مشروعا بالمحافظة

قال علاء الدين حسن، منسق حياة كريمة بالمنوفية، إن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميا من ستاد القاهرة بمدينة نصر نهاية 2021، كانت طوق النجاة لمحافظة المنوفية التي كانت فيها بعض الخدمات متردية مثل البنية التحتية وغيرها، وكان هذا يحتاج تطوير كبير، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف مركزين بالمحافظة في المرحلة الأولى لتركز على 81 قرية و323 عزبة وتابع.

وأشار إلى أنه يجر تنفيذ 1242 مشروعا بنسبة تنفيذ فاقت الـ70%، مؤكدا أنه يوجد أكثر من 120 مشروع مياه ومشاريع صرف الصحة 104 مشروعات، بنسبة تنفيذ فاقت 94%، ومشاريع التنمية المحلية، التي وصلت لـ20 مشروعا بتنفيذ 100%.

نسب الإنجاز في مشروعات حياة كريمة

وأضاف «حسن» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم، أنه يوجد 20 مشروعا للمجمعات الزراعية، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 100%، ذاكرا أن قطاع الإسعاف يوجد به 14 مشروعا يتم العمل بها على قدم وساق، لافتا إلى نسب الإنجاز في المشاريع الخاصة بالشباب، تصل إلى 95% في 65 مشروعا من خلال تطوير وإحلال مراكز الشباب بالكامل، مع تنجيل الملاعب المختلفة، كما يوجد 137 مشروعا تعليميا بنسبة تنفيذ تتخطى الـ95%، مبينا أن كل المدارس المدرجة ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة، سيتم تسليمها قبل العام الدراسي، لحل أزمة تكدس الطلاب بالمحافظة.

تنوع خدمات حياة كريمة

أوضح منسق حياة كريمة في المنوفية، أن هناك جانب للتمكين الاقتصادي للشباب مع إنشاء 1000 مصنع وورش صغيرة داخل القرى، مع إنشاء مجمعات صناعية حرفية في المراكز، لافتا إلى أن هناك استهداف للأطفال الأيتام أقل من 16 سنة، من أجل فتح حسابات توفير لهم، موضحا أن هناك إنشاءات وخدمات مستمرة للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة، فقد تم استهداف 30 ألف مواطن، لإعطاءهم صناديق الحماية الاجتماعية، مع استمرار تقديم الدعم لآخرين لـ6 أشهر مقبلة، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي.