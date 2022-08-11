«أهل مصر للتنمية» تستقبل وفدا من قادة التمريض في مصر

استقبلت مؤسسة أهل مصر للتنمية، وفدا من قادة التمريض في مصر، شمل الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، ووفد كلية التمريض بالجامعة البريطانية، برئاسة الدكتورة مها عادل، ووفد كلية التمريض بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة شيماء مجدي، ووفد كلية التمريض بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتورة «هيام طنطاوي، وسماح فيصل».

كما شمل الحضور مجموعة من أساتذة التمريض الأكاديميين في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى نعمة فؤاد، ممثلة عن قادة التمريض المهنيين.

جاء ذلك في إطار استعداد مؤسسة أهل مصر للتنمية لافتتاح وتشغيل مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.

وكان في استقبال الوفد الدكتور عادل أحمد، المدير التنفيذي للمستشفى، وسناء أبو العلا، استشاري التمريض، التي جرى اختيارها لتولي منصب كبير مسؤولي التمريض بالمستشفى، ومجموعة من قيادات المؤسسة.

تفقد أقسام الرعاية المركزة والإقامة الداخلية والعيادات

وتفقد الوفد أقسام الرعاية المركزة والإقامة الداخلية والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى قسم «العمليات، والتدريب».

وقدمت سناء أبو العلا عرضا موجزا عن الجوانب التي روعيت في أثناء تصميم المستشفى، لتسهيل عمل فريق التمريض.

وشددت الدكتورة كوثر محمود، على أنها تفتخر بهذا الصرح العظيم الذي سيخدم ويعالج ويؤهل الناجين من الحروق على أعلى مستوى في مصر والشرق الوسط.

دعم وتعاون من نقابة التمريض

وأكدت أنه سيتم الدعم والتعاون من نقابة التمريض، في توفير ممرضات وممرضين ذو كفاءة عالية لمستشفى أهل مصر، للمساعدة في الدورات التدريبية لفريق التمريض، للعمل على إسعاف وتأهيل الناجين من الحروق.

كما أكدت الدكتورة مها عادل على تقديرها للمجهود الذي بذل على مستوى التخطيط والتصميم والتنفيذ، وأعربت عن رغبتها في التعاون المشترك مع المستشفى لتوفير بيئة تدريبية بمعايير عالمية لطلبة كلية التمريض.

اللقاء جاء تتويجا لسياسة المؤسسة

يأتي هذا اللقاء تتويجا لسياسة المؤسسة، التي أكدت عليها الدكتورة هبة السويدي في أكثر من مناسبة، خلال المشاركة الفعالة مع ممثلي جميع الفرق الطبية في المجتمع، والبناء علي خبراتهم ومعارفهم للوصول إلى الأداء الأمثل لعلاج الحروق في مصر، وتحقيق النسب العالمية للشفاء؛ إذ جرى تشكيل مجموعة عمل استشارية من قادة التمريض لتفعيل بروتوكولات التعاون المشترك ولتقديم الدعم في تصميم برامج التدريب والتوظيف لطلبة ولفرق ومساعدي التمريض.

دور فرق التمريض في حالات الحروق

وتكتسب هذه البروتوكولات أهمية خاصة تنبع من أهمية دور فرق التمريض بشكل عام، وفي الحروق بشكل خاص؛ إذ تزيد معدلات إقامة المرضي عن المتوسط لتتجاوز عدة شهور، يحتاج فيها المريض إلي رعاية لصيقة ومراقبة دؤوبة للمؤشرات الحيوية، فضلا عن إجراء أعمال الغيار على الجروح وغيرها.