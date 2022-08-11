محمد رمضان يمازح الجمهور قبل حفل الساحل: «شاكك إنها حفلة رفاعي الدسوقي»

مازح الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بعد رفع حفله في الساحل الشمالي شعار «للكبار فقط».

ونشر «رمضان» مشهدا من شخصيته الشهيرة «رفاعي الدسوقي» في مسلسل «الأسطورة»، وعلق عليها قائلا: «لما عرفت إن حفلتي الجمعة الجاية في الساحل للكبار فقط ما عرفش ليه شكيت إنها حفلة رفاعي الدسوقي.. ربنا يستر».

حفل محمد رمضان في الساحل

ومن المقرر أن يحيي محمد رمضان حفلاً غنائيًا ضخما في الساحل الشمالي، يوم الجمعة.

وتبدأ أسعار الحفل من 500 جنيه، والفئة الثانية 1000 جنيه، والثالثة 1800 جنيه، والرابعة 2000 جنيه، والخامسة 2600 جنيه، والسادسة 3000 جنيه، والسابعة 3500 جنيه.