مصرع طفلتين شقيقتين صدمتهما سيارة فنطاس صرف صحي بسوهاج

لقيت طفلتين شقيقتين مصرعهما، بعدما صدمتهما سيارة فنطاس صرف صحي، أثناء لهوهما أمام منزلهما بمركز البلينا في محافظة سوهاج.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا بالمحافظة، بوجود حادث تصادم ومتوفيتين.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتبين وجود حادث تصادم ومتوفيتن بدائرة مركز البلينا.

وتبين أنه في أثناء سير سيارة «نصف نقل» فنطاس صرف صحي أهالي، قيادة المدعو «رمضان. ع. ع»، 41 عاما، سائق، يقيم بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده حال دورانه للخلف، واصطدم بالطفلة «ملك. ع. م»، 4 أعوام، وشقيقتها «مكة. ع. م»، 3 أعوام، يقيمان بدائرة المركز المذكور، حال لهوهما أمام منزلهما، ما نتج عنه وفاتهما، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال قائد السيارة، وعم الطفلتين المدعو «إبراهيم. م. ع»، 41 عاما، مزارع، يقيم بدائرة مركز البلينا في محافظة سوهاج، قررا بمضمون ما تقدم، وأكد الأول أنه في أثناء سيره فوجئ بالمذكورتين، ولم يتمكن من مفاداتهما فاصطدم بهما.

وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى رفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الطريق.