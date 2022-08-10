توقعات باتجاهات سلبية للذهب قبل إصدار تقرير أمريكي للتضخم

اتخذت أسعار الذهب موجة من التراجع في الأسعار العالمية، قبل ساعات قليلة من صدور بيانات أسعار المستهلك الأمريكي التي تحدد وجهة التضخم في أكبر اقتصادات العالم، بينما يتربص الدولار بالفرصة لاستعادة عرشه واتخاذه مستوى قمة الـ20 عاما، بعدما تحركت التوقعات بشأن خطوة الفيدرالي المقبلة بشأن أسعار الفائدة.

وقال موقع «إنفيستينج» إن هناك تذبذب في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بين مستويات 1803 دولارات كقاع ومستويات 1811.6 دولار للأوقية كقمة، بينما صعدت أسعار الذهب أمس بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.10 دولار لتصل إلى 1812.30 دولار للأوقية عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ نهية يونيو الماضي.

انخفاض مؤشر الدولار

وفي المقابل نزل مؤشر الدولار خلال هذه اللحظات في حدود 0.2% إلى مستويات 106.2 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث يرتفع اليورو 0.1% وزاد الإسترليني 0.15% بينما صعد الدولار الإسترالي 0.2%، وفي المقابل هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات دون مستويات 2.8%، حيث تراجع خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء 0.0119 إلى 2.77%.

وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات لدى ديلي إف إكس، إنه إذا جاء معدل التضخم أقوى من المتوقع، بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي، فيمكننا أن نرى بعض توقعات خفض سعر الفائدة للعام المقبل تتراجع أقل من التوقعات، والتي ستكون سلبية للذهب.

التضخم في الولايات المتحدة قد ينخفض ​​إلى 5% بحلول أكتوبر

وقال بنك ويلز فارجو، إن التضخم في الولايات المتحدة قد ينخفض ​​إلى 5% بحلول أكتوبر، بالنظر إلى انخفاض أسعار البنزين، تراجعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة من أكثر من 5 دولارات للجالون في يونيو إلى ما يقرب من 4 دولارات يوم الثلاثاء.

وارتفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 9.1% في يونيو، ولكن منذ ذلك الحين انخفضت أسعار النفط والبنزين بشكل حاد مع انتشار المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.