تعرف على السبب الحقيقي وراء تسمية نور الشريف بهذا الاسم

في الذكرى السابعة لرحيل الفنان نور الشريف، لا زال الجمهور يتذكر أعماله وتفاصيل أدواره التي قدمها خلال مشواره الفني، ومن الأشياء غير المنتشرة للجمهور على السوشيال ميديا أن اسمه الحقيقي محمد جابر، وأن نور الشريف هو اسم الشهرة فقط.

سبب تسمية نور الشريف بهذا الاسم

ويرجع السبب وراء ذلك الاسم حسبما كشف الفنان نور الشريف في تصريحات صحفية، حيث أن جده كان مصمما على أن يسميه نور الشريف، ولكن والده قرر أن يسميه محمد جابر، فتم تسجيله في شهادة الميلاد محمد جابر، وتم إطلاق اسم «نور» عليه، وناداه به الأهل والأصدقاء.

نور الشريف وقصته بالمعهد العالي للفنون المسرحية

وتجدد الأمر مرة أخرى عندما دخل الفنان نور الشريف المعهد العالي للفنون المسرحية، حينما اختاره الأساتذة للمشاركة في عروض «روميو وجولييت»، ووقتها أكدوا له أن الاسم غير سلس على الأذن، وأخبرهم وقتها أن اسم الدلع «نور»، وأضاف إليه «الشريف» لأن شقيقته «عواطف» كانت معجبة بالفنان عمر الشريف حسب روايته، ليوافق الأساتذة على الاسم الجديد.

صعوبات واجهت نور الشريف في مشواره الفني

واجه نور الشريف الكثير من الصعوبات بسبب اختلاف اسمه الفني عن اسمه بالبطاقة الشخصية، حيث قال في تصريحات تليفزيونية سابقة «لم أكن أستقبل كممثل سينمائي، ولا أدعى مع الوفود الرسمية، ولا يعرف أحد أن محمد جابر هو نفسه نور الشريف، ولذلك قرر أن يتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لتغيير اسمه المسجّل في بطاقته الشخصية، حتى أصبح اسمه الحقيقي هو اسمه الفني.